F.A.Z. Wissen – der Podcast : Sind wir vor dem Coronavirus alle gleich?

„F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Unser Paper für diesen Podcast:

J.-L. Casanova & Covid Human Genetic Effort et al, Cell (2020): "A global effort to define the human genetics of protective immunity to SARS-CoV-2 infection"

Zur Rolle von "Schlüssel"-Bausteinen:

C. Bhattacharyya et al, bioRxiv (2020) "Global Spread of SARS-CoV-2 Subtype with Spike Protein Mutation D614G is Shaped by Human Genomic Variations that Regulate Expression of TMPRSS2and MX1 Genes"

Außerdem zur Rolle von ACE2 und zur Frage der Covid-19-Anfälligkeit von Männern:

I. Sama et al, European heart Journal (2020) "Circulating plasma concentrations of angiotensin-converting enzyme 2 in men and women with heart failure and effects of renin–angiotensin–aldosterone inhibitors"

Britische Studie zu klinischen Risikofaktoren:

The OpenSAFELY Collaborative et al., medRxiv (2020) "The factors associated with COVID-19-related hospital death in the linked electronic health records of 17 million adult NHS patients"