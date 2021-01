„Ich habe geschrien und geweint. Die Schmerzen waren nicht auszuhalten“, schildert Julien sein Leiden. Immer wieder wurde er gefragt, wie stark sein Schmerz denn sei, auf einer Skala von eins bis zehn. „Wie soll ich das beschreiben?“, wundert sich Julien, kann seinen Schmerz weder mit Zahlen noch mit Worten begreifbar machen, versucht es dann aber doch: „Mein Körper ist wie unter Strom, bebt, hämmert.“ Julien leidet unter der Sichelzellkrankheit, einer erblichen Erkrankung, die das Hämoglobin trifft, den Blutfarbstoff. Normalerweise versorgen rote Blutkörperchen mit Hilfe des Hämoglobins den Körper mit Sauerstoff. Diese Erythrozyten haben bei gesunden Menschen etwa die Form von Donuts ohne Loch, sind flexibel und können durch die kleinsten Blutgefäße flutschen. Bei Betroffenen ist das Hämoglobin so verändert, dass das Molekül die Blutkörperchen zu steifen, zugleich klebrigen Sicheln verformt: Sie bleiben in feinen Gefäßen der Organe stecken und unterbrechen die Sauerstoffzufuhr. Das zerstört auf Dauer das Gewebe von Lunge, Herz, Milz und Leber, kann schmerzhafte Thoraxsyndrome, Hirn- und Lungeninfarkte auslösen. Das Knochenmark kann absterben; um nekrotische Stellen sammelt sich Gewebsflüssigkeit, was auch die empfindliche Knochenhaut reizt. Und das verursacht Schmerzen, die schwer in Worte zu fassen sind.

Seine erste Schmerzkrise, wie es Patienten und Ärzte nennen, musste Julien im Alter von drei Jahren durchstehen. Damals lebte er noch in seiner Heimat Togo, wo rund 280000 Menschen unter dieser Krankheit leiden und schätzungsweise 16 Prozent der fast acht Millionen Einwohner Träger eines krankhaft veränderten Hämoglobin-S-Gens sind. Dessen Sequenz auf Chromosom 11 unterscheidet sich nur an einer Stelle von der normalen. Die Mutation ist vor mehr als 7000 Jahren in Afrika entstanden – und ist bis heute nicht verschwunden, da jene, die nicht gleich zwei, sondern nur ein defektes Gen erben und gesund sind, einen Überlebensvorteil haben bei Malaria. Durch den Handel, nicht zuletzt mit Sklaven, und Migration wurde die Krankheit in der ganzen Welt verbreitet. Heute ist sie im Mittleren Osten, in Südasien, Nord- und Südamerika zu finden, wie auch im Mittelmeerraum, etwa in Griechenland, der Türkei, und immer häufiger in Zentraleuropa. Jedes Jahr kommen mehr als 300000 Babys zur Welt, die an der Sichelzellkrankheit leiden.

Sowohl Juliens Vater als auch seine Mutter trugen jeweils ein Hämoglobin-S-Gen: Das Risiko liegt bei 1:4, dass ein Kind den Defekt von beiden erbt, somit homozygot ist, was zur Krankheit führt. Julien hatte Pech, sein Zwillingsbruder Glück, denn er erbte das Hämoglobin S nur von einem Elternteil. Nach dem frühen Tod der Mutter kam Julien bei Verwandten in Togos Hauptstadt Lomé unter. Erinnerungen an seine Kindheit hat er nur wenige, und die sind nicht schön: „Ich war nur eine Last für die.“ Klagte er über Schmerzen, hieß es, er wolle sich vor der Arbeit im Haushalt drücken. Der gesunde Bruder wurde von Verwandten in Burkina Faso adoptiert, so sahen sich die zweieiigen Zwillinge nur noch in den Ferien. „Er hat alles bekommen. Ich nichts.“ Dann entschloss sich ein Onkel, der in Deutschland Medizin studierte, den Jungen nach Bremen zu holen. „In Togo zu bleiben wäre mein sicherer Tod gewesen“, sagt Julien und wird von Statistiken bestätigt: Ohne Therapie sterben in Afrika neunzig Prozent der Sichelzellkranken vor dem 18. Lebensjahr, in manchen Ländern Westafrikas ist die Krankheit für sechzehn Prozent der Todesfälle unter fünf Jahren verantwortlich. Zahlreiche Betroffene sterben ohne die richtige Diagnose, meist an Infektionen.