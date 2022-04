Kritik an Covid-Strategie : Schwedens umstrittener Sonderweg

Ein Chef-Epidemiologe, der ohne demokratische Legitimation Politik macht; eine Regierung, die ihre Verantwortlichkeit praktisch vollständig an eine Gesundheitsbehörde abgibt; ein Expertengremium mit engem fachlichem Hintergrund, das seine politische Strategie als alternativlos verkauft und durch Falschinformation und Intransparenz zu zementieren versucht; Medien und politische Opposition, die diesen Kurs kritiklos unterstützen, sowie eine autoritätshörige Öffentlichkeit – Querdenker würden so wahrscheinlich die deutsche Covid-Strategie charakterisieren.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Tatsächlich ist dies aber die Beschreibung der Pandemiepolitik eines Landes, das 2020 einen völlig anderen Kurs als Deutschland eingeschlagen hatte: Es geht um Schweden, und die Kritik des dort beschrittenen Weges findet sich in einer aktuellen Studie im Fachjournal „Nature Humanities & Social Sciences Communica­tions“. Geschrieben hat den Artikel ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftlern und Journalisten mit Hintergründen in Epidemiologie, Medizin, Geschichte, Religions- und Politikwissenschaften sowie Menschenrechten um Nele Brusselaers, Epidemiologie-Professorin am renommierten Karolinska-Institut in Stockholm und öffentliche Kritikerin des schwedischen Corona-Kurses.