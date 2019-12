Schaltjahr 2020 : Ein Extratag der kosmischen Ordnung halber

Aktualisiert am

Das Jahr 2020 wird ein Schaltjahr und hat einen 29. Februar. Der zusätzliche Tag wird alle vier Jahre nötig, um den Jahreskalender an astronomische Vorgänge anzugleichen. So haben „normale“ Jahre 365 Tage mit jeweils 24 Stunden. Doch die Erde braucht 365,24 Tage für einen Umlauf um die Sonne. Diese zusätzlichen 0,24 Tage summieren sich in vier Jahren fast zu einem ganzen Tag.

Schaltjahre haben daher 366 Tage. Die immer noch bleibenden minimalen Abweichungen der Kalenderzeit vom Sonnenjahr – also vom Umlauf der Erde um die Sonne – werden durch das gelegentliche Einfügen von Schaltsekunden ausgeglichen.

Dass ausgerechnet der 29. Februar zum Schalttag wurde, hat offenbar geschichtliche Gründe. Schon im antiken Rom endete das Jahr im Februar, Neujahr war am 1. März. Davon zeugen noch die heutigen Monatsnamen September bis Dezember, die vom März aus gezählt - und gemäß ihrer Wortbedeutung – der siebte bis zehnte Monat waren. Darum darf noch heute der Februar als ohnehin kürzester Monat alle vier Jahre einen Tag länger sein.