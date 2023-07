Aktualisiert am

Überraschend und doch vorhersehbar: Wie wir uns in der modernen Welt damit schwertun, zu verstehen, was während der Pandemie passierte. Ein Gastbeitrag.

Hätte man die Pandemie besser ertragen können, wenn man sie als ein zufälliges Ereignis behandeln könnte? Zumindest kann man von Virologinnen und Virologen hören, dass es im Winter 2019/20 durchaus eine ganze Zeit gedauert hat, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass diese merkwürdige chinesische Erkrankung sich tatsächlich zu einer Pandemie auswachsen wird. Es waren die Ereignisse in der Firma Webasto, die die Alarmglocken haben laut werden lassen. Dass mit einer erheblichen Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus gerechnet werden muss, wurde vor allem durch die Erfahrung mit einer asymptomatischen Virusüberträgerin zur Gewissheit, die schon wieder in China war, als Teilnehmer des Firmenmeetings in Deutschland erkrankten.

Fälle in Italien hat man dagegen nicht so ernst genommen – es spielten auch Vorurteile eine Rolle, Italien, da weiß man schon, dass es chaotischer ist als bei uns. Und was man heute etwa über Bergamo weiß, weist darauf hin, dass man trotz erheblicher Pro­bleme anfangs gar nicht wahrhaben wollte, dass da eine Seuche im Anmarsch ist, die sich über die ganze Welt verbreiten sollte. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis man die Dinge wirklich zur Kenntnis genommen hat.