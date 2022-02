Was genau Leizu, eine Konkubine Huangdis, des „Gelben Kaisers“ in der chinesischen Folklore, trank, ist nicht überliefert, wohl aber, dass sie unter einem Maulbeerbaum saß, als von oben etwas in ihren Becher plumpste. Leizu stellte fest, dass es sich um den Kokon eines Insekts handelte und dieser einen nicht enden wollenden, reißfesten Faden hinter sich her zog. Die Seide war entdeckt – zumindest wenn man dieser Legende um ihren Ursprung glaubt.

Während jedoch allein die angeblich hundert Jahre währende Regierungszeit Huangdis stutzig machen sollte, gilt als gesichert, dass Seide tatsächlich in China zum ersten Mal verarbeitet wurde, und das sogar früher als lange angenommen: 2016 legten Archäologen in der chinesischen Provinz Henan Gräber aus der Jungsteinzeit frei. Die Skelette, die man darin fand, wiesen im Hüftbereich Reste von Fibroin auf, jenem Protein, aus dem Seide größtenteils besteht. Das Alter der Knochen bestimmten die Forscher in der Fachzeitschrift PLOS ONE mittels C14-Datierung auf 8.500 Jahre.



Schon die Menschen im China des Neolithikums wussten also, wie man die Kokons von Seide produzierenden Faltern abwickelt, um aus dem Seidenfaden Kleidung zu weben. Im Laufe der Geschichte reichte die Verwendung des Textils von leichter, aber dennoch zäher Rüstung, in die sich mongolische Krieger hüllten, bis zu dem feinen, changierenden Stoff, den wir heute mit dem Wort Seide verbinden. Doch nicht nur für die Herstellung von Kleidung ist die Faser interessant. Während man verzwirnte Seidenfäden schon seit Jahrhunderten zum Nähen von Wunden verwendet, wird aktuell daran geforscht, das Fibroin, das mit 70 bis 80 Prozent den Hauptbestandteil von Seide ausmacht, noch in anderen Bereichen einzusetzen: Neben der Medizintechnik tun sich heute weitere Anwendungsfelder auf, zum Beispiel ein Einsatz als nachhaltiges Bioplastik. Oder in der Sensorik, wo sich die regulierbaren optischen Eigenschaften des Seidenproteins nützlich machen. Wiederum andere Forscher tüfteln daran, verderbliche Lebensmittel durch Fibroin-Glasur länger haltbar zu machen.