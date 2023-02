So wenig Meereis wie nie seit Beginn der Satellitenüberwachung schwimmt derzeit um den Südpol. Deutsche Polarforscher sind beunruhigt. Und die Sommerschmelze hält noch an.

35 Jahre lang war die Menge und Ausdehnung des Meereises rund um die Antarktis einigermaßen stabil gewesen, dann kam im Jahr 2016 der Absturz. Seither schmilzt das schwimmende Eis um den Südpol scheinbar immer schneller. In diesem Südsommer nun gibt es einen weiteren drastischen Einbruch: Schon am 8. Februar, so meldet das Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven (AWI) war der bisher niedrigste Wert für die Meereisfläche aus dem Vorjahr von 2,27 Millionen Quadratkilometern unterschritten worden, und die Eisschmelze wird noch voraussichtlich bis in die zweite Februarhälfte hinein fortschreiten.

Joachim Müller-Jung



Schon im Januar war der Monatsvergleichswert historisch niedrig (mehr dazu im AWI-Meereisportal). Auch der von Satelliten aus beobachtete Abbruch von riesigen Eisbergen am Schelfeis war vermeldet worden. Für Christian Haas, Leiter der Meereisphysik am AWI „ist unklar, ob dies der Anfang vom schnellen Ende von sommerlichem Meereis in der Antarktis ist, oder ob es sich nur um eine neue Phase mit geringerer aber weiterhin stabiler Meereisbedeckung im Sommer handelt.“

Das Bellinghausenmeer, in dem sich das deutsche Forschungsschiff “Polarstern“ derzeit aufhält, ist inzwischen nahezu eisfrei. Expeditionsleiter Karsten Gohl ist zum siebten Mal in dieser Region, erstmalig 1994 „Eine solche extreme eisfreie Situation habe ich hier zuvor noch nicht erlebt. Der Kontinentalschelf, der immerhin die Größe Deutschlands hat, ist vollständig eisfrei. Für die Forschungsarbeiten auf dem Schiff sind diese Bedingungen natürlich von Vorteil, aber es gibt einem zu denken, dass diese Änderung in so kurzer Zeit geschehen ist.“

Insgesamt ist das antarktische Meereis viel dünner als das arktische und tritt überwiegend saisonal auf. Rund um den Nordpol war in den vergangenen Wochen ebenfalls eine rekordverdächtig niedrige Meereisbildung im Winter beobachtet worden.