Der ehemalige NASA-Wissenschafts-Chef Thomas Zurbuchen will künftig an der ETH Zürich die Weltraumforschung voranbringen. Im Interview erläutert er die Gründe für seine Rückkehr nach Europa.

Herr Zurbuchen, nach sechs Jahren als Wissenschaftsdirektor bei der NASA treten Sie nun ab August eine Professur an der ETH Zürich an. Was hat Ihre Rückkehr nach Europa motiviert?

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Mein Wechsel an die ETH eröffnet mir aus zwei Gründen interessante Möglichkeiten: Erstens sehe ich ein großes Potential für die Förderung von Raumfahrt und Weltraumforschung in der Schweiz und in Europa. In dem Bereich passiert derzeit international unglaublich viel, und das gibt auch Europa großen Aufwind. An der ETH sehe ich das größte Potential, um die Weltraumforschung in Europa auf ein neues Level zu heben. Zweitens habe ich nie in Europa gearbeitet. Ich bin zwei Wochen nach meiner Doktorarbeit an der Universität Bern ausgewandert. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch noch etwas lernen kann.