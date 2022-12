Raketen als Kunstform : Vergänglicher Himmelszauber

Aktualisiert am

Feuerwerk besitzt viele Dimensionen: Neben Chemie und Physik berührt es Psychologie, Kunst und Lebenssymbolik - besonders ein Land in Asien hat daraus eine beeindruckende Kultur entwickelt.

In Japan, wie hier in der Präfektur Iwate, wird großer Wert auf kunstvolle Effekte beim Feuerwerk gelegt, denn die Bewunderung flüchtiger Schönheit ist kulturell tief verankert. Bild: Picture Alliance

Wie schafft man es, dass Raketen nicht nur bunte und glitzernde Kugeln in den Himmel malen, sondern auch Smileys oder Sterne oder Herzen? Jemanden zu finden, der das beantworten kann, ist gar nicht so einfach. Denn fast alle Feuerwerksunternehmen in Deutschland fertigen ihre Raketen mittlerweile nicht mehr selbst, sondern importieren ihre Ware, vorwiegend aus China.

Eine Ausnahme gibt es im nordrhein-westfälischen Eitorf östlich von Bonn. Der Feuerwerkshersteller Weco hat noch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Geleitet wird die von Georg Alef, und der liebt es, so viel ist schon nach wenigen Minuten Videotelefonie klar, seine pyrotechnische Leidenschaft mit anderen zu teilen – und dabei von den chemischen Details der Feuerwerksentwicklung den ganz großen Bogen zur kulturellen, ästhetischen und philosophischen Bedeutung der Pyrotechnik zu spannen.