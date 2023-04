Bücher und Notizen wälzen statt Ostereier suchen – so ergeht es derzeit vielen Abiturienten. Testen Sie Ihr Wissen auch ohne Schulbank in 15 Fächern.

In unserem diesjährigen Osterrätsel zeigen wir uns solidarisch mit allen Schülerinnen und Schülern, die sich auf ihre Abitur­prüfungen vorbereiten. Ein bunter Reigen aus Fragen zu 15 Schulfächern will von Ihnen beantwortet werden; die Reihenfolge, in der Sie das tun, können Sie selbst bestimmen. Wann immer Sie ein Lösungswort gefunden haben, streichen Sie bitte auf Tafel unseres Titelbildes sämtliche Buchstaben durch, die zum Bilden des jeweiligen Wortes benötigt werden. Am Ende bleiben einige Buchstaben übrig – aus diesen ist das Lösungswort zusammen­zufügen. Ein kleiner Hinweis: In keinem der Lösungswörter kommt ein Umlaut vor – damit erübrigt sich auch die Frage, ob Umlaute aufgelöst werden müssen.

Geben Sie diese Lösung hier ein. Digitaler Einsendeschluss ist der 08.05.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Pro Haushalt darf nur eine Lösung eingesandt werden. Die Auflösung veröffentlichen wir in der Ausgabe vom 14. Mai 2023. Viel Vergnügen!

Französisch Ein berühmter französischer Kulturschaffender bestellte gerne einen „102“, so wird es überliefert. Was ist die wichtigste, geschmacksprägende Zutat dieses „doppelten“ Getränks?

Mathematik Hat die folgende Funktion Nullstellen? f(x)=0.5 x⁴-1,5 x²+2

Biologie Wir suchen den Vornamen einer zeit­genössischen deutschen Biologin, die mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurde – ebenso wie ihr Neffe.

Religion In einem amerikanischen Spielfilm versucht ein Rabbi, seinen vom Schicksal gebeutelten Besucher zu trösten, indem er ihm die Geschichte eines Zahnarztes erzählt, der hebräische Schriftzeichen im Gebiss eines Patienten sieht. Wir suchen den Nachnamen des Rabbiners.

Politik Im Namen einer deutschen Kleinpartei, deren Vorsitzender auch als Rückwärtsläufer Bekanntheit erlangte, hat ein Buchstabe des deutschen Alphabets gleich dreifach Bedeutung. Welcher?

Geschichte Wie viele Jahre dauerte der Krieg, der Georg Philipp Telemann und Gotthold Ephraim Lessing zu Werken inspirierte? Schreiben Sie die Zahl als Wort aus.

Informatik Nach welchem Informatiker ist das Gesetz benannt, welches besagt, dass Software in kürzerer Zeit langsamer wird als Hardware schneller? Wir suchen seinen Nachnamen.

Philosophie Wie lautet der Nachname eines europäischen Philosophen, der sich mit einem Trüffelschwein verglich, indem er schrieb, dass er sich zwar trefflich darauf verstehe, Trüffel – als Sinnbild für Fragen oder Gedanken – aufzuwühlen, an den Trüffeln selbst aber keinerlei Freude zu haben?

Deutsch Wir suchen den Vornamen eines zeitgenössischen deutschen Schriftstellers, der ein Theaterstück mit dem Namen eines nach wie vor aktiven US-amerikanischen Künstlers betitelte. Der Nachname des besagten Schriftstellers sowie Vor- und Nachname des Künstlers sind einsilbig.

Chemie Der von ihm ausgehende diabolische Geruch verschaffte, unter Anwendung der griechischen Sprache, diesem chemischen Element seinen Namen.

Kunst Wir suchen den Vornamen eines Künstlers, der eine Straße in einer Kreisstadt Nordrhein-Westfalens als Linolschnitt verewigte.

Musik Wir suchen den Nachnamen eines Pianisten, der einen berühmten Barockkomponisten indirekt gleich mehrfach in die deutschen Top-10-Albumcharts beförderte.

Englisch Die verstorbene Gattin eines britischen Wortkünstlers hat eine lebende US-amerikanische Namensvetterin. Wie lautet der erste Vorname des ersten Sohns der letztgenannten Person?

Latein Wenn man einem lateinischen Adverb seine deutsche Übersetzung hintanstellt, ergibt sich – zumindest phonetisch – eine im deutschen Sprachgebrauch etablierte Tautologie. Wir suchen das vierbuchstabige lateinische Adverb.

Sport Bei welcher fünfbuchstabigen Sportart kommt ein „Schweinchen“ zum Einsatz?