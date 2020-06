Qualitätsmängel der Forschung : „Die riesige Datenflut wird zum Problem“

Zwingt die Pandemie die Wissenschaft in die Knie? Die Massenproduktion von „unfertigem Wissen“ wächst sich zur Qualitätskrise aus und könnte am Ende alle überfordern, warnt der Mainzer Mediziner Klaus Lieb im Interview.

Die Corona-Pandemie erschüttert wissenschaftliche Normen. Tausende sogenannter Preprints – Vorveröffentlichungen – in wenigen Monaten erzeugen etwas, was in politischen Kreisen inzwischen fast hilflos als „unfertiges Wissen“ bezeichnet wird. Unser Gespräch dazu mit Klaus Lieb, dem Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Mainz und Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Er fordert, den aktuellen Kurs zu korrigieren.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Seit Beginn der Corona-Krise kommunizieren Wissenschaftler anders, und es wird auch öffentlich plötzlich über Befunde gesprochen, die wissenschaftlich noch gar nicht begutachtet sind und damit eigentlich noch gar nicht reif für eine Fachpublikation – auch in Ihrem Fach. Wie problematisch ist das?

Wir haben zurzeit eine einmalige Konstellation. Da ist zum einen die hohe gesellschaftliche Erwartung an die Wissenschaft und auch eine fast beispiellose Wissenschaftsgläubigkeit. Es wird erwartet, dass die Wissenschaft schnell Daten liefert, die gleichzeitig auch so zuverlässig sein sollen, dass sie möglichst schnell zu einem Impfstoff und zu Medikamenten führen und gleichzeitig auch zu belastbaren Empfehlungen, etwa wie die Menschen in der Pandemie miteinander umgehen und wann Quarantänen nötig sein sollen. Das sind Zielkonflikte. Schnelle und zuverlässige Daten sind schon ein Widerspruch in sich. Gute, zuverlässige Daten erfordern Sorgfalt und die Einhaltung der wissenschaftlichen Standards und auch einen guten Diskussionsprozess innerhalb der Wissenschaft, im Idealfall ein Peer-Review-Verfahren.

Schnell zurück also zu der Vor-Corona-Welt?

Die Probleme sind jedenfalls unübersehbar. Es gibt aktuelle Entwicklungen, die zumindest das Risiko mit sich bringen, dass Studienergebnisse voreilig, also zu schnell und mit falschen Schlussfolgerungen, veröffentlicht werden.

Wie hat es dazu kommen können, ist es allein die Nachfrage nach schnellen Ergebnissen?

Wir haben plötzlich auch sehr viel Geld im System. Das gab es in der Weise auch fast noch nie. Dass man auf einen Schlag Forschungsmittel zur Verfügung stellt, um mit dreistelligen Millionenbeträgen etwa Forschungsnetze der Universitätsklinika oder die Impfstoffentwicklung zu fördern, das hat es so noch nicht gegeben. Und auch die Verlage reagieren. Open-Access-Publikationen sind leichter möglich, die Verlage verzichten sogar auf die Gelder, und die großen Journale machen Covid-19-Publikationen für alle verfügbar. Dazu beobachten wir Kollaborationen von bisher konkurrierenden Gruppen, die zusätzlich Forschungsaktivitäten mobilisieren. Sogar die Zulassungsverfahren für Medikamente sind jetzt beschleunigt, und die Ethikkommissionen arbeiten schneller. Es ist schon unglaublich viel Energie im System, das spüren wir alle.

Ist das schnelle, Sie sagen, voreilige Publizieren dann der einzige Nachteil dieser Beschleunigung?

Keineswegs. Eine der negativen Begleiterscheinungen ist, dass plötzlich alle auf ein Thema springen. Viele wissenschaftlich arbeitenden Mediziner, die bisher nur entfernt oder nichts mit einer Virus-Pandemie zu tun hatten, richten ihre Forschung auf einmal stark am Thema Covid-19 aus. Das ist grundsätzlich auch positiv, bringt aber das Risiko mit sich, dass andere mindestens so relevante Themen wie beispielsweise Malaria auf der Strecke bleiben. Und dazu kommt, dass es auch Forscher gab, die wegen des Lockdown ihre sorgfältig geplanten Tierversuche oder ihre Studien mit Patienten unterbrechen und nicht mehr zu Ende führen konnten. Das hat gerade Nachwuchswissenschaftler sehr getroffen.