Psychologie des Dialogs : Wie man mit Andersdenkenden im Gespräch bleibt

Aktualisiert am

Wer an einem konstruktiven Dialog interessiert ist, sollte dem Gesprächspartner Signale der eigenen Offenheit senden. Bild: dpa

Für Elon Musk, den neuen Besitzer von Twitter, ist funktionierender Meinungsaustausch ein Selbstläufer. „Nur eine Anmerkung, um Menschen mit unterschiedlichen politischen oder anderen Ansichten zu ermutigen, sich an einer zivilen Debatte auf Twitter zu beteiligen“, schrieb er Ende November auf Twitter: „Im schlimmsten Fall bekommt die andere Seite ein etwas besseres Verständnis für Eure Ansichten.“ Doch ist es tatsächlich so einfach, unter politischen Gegnern Verständnis zu entwickeln und zu vermitteln?

Wie schwierig es ist, sich offen auf andere Meinungen und Überzeugungen einzulassen, kann man schon daran ablesen, wie viele gut erforschte psychologische Mechanismen dem entgegenstehen. Einen Eindruck davon liefert etwa eine aktuelle Übersichtsarbeit in „Personality and Social Psychology Review“ (doi: 10.1177/10888683211061037). Dort stellen Julia Minson und Frances Chen von den Universitäten Harvard und British Columbia zunächst fest, dass es weit größeren kognitiven Aufwand benötigt, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die den eigenen widersprechen. Schon gemäß der Annahme, dass wir „kognitive Geizkragen“ sind und gerne Denkaufwand sparen, meiden wir Informationen, die unseren geübten Schlüssen widersprechen. Zu diesem kognitiven Aufwand kommen emotionale Hürden, denn der weltanschauliche Gegner ruft nicht nur auf argumentativer Ebene Ablehnung hervor, wir mögen ihn mitunter menschlich nicht, einfach weil er anderer Meinung ist. Man hat also im uneinigen Austausch starke Emotionen zu regulieren und großen kognitiven Aufwand zu betreiben.