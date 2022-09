Pistolenkrebse : Revolverhelden der Meere

Ein merkwürdiges Knacken und Knistern ist zu hören, wenn sich in Korallenriffen, Seegraswiesen oder anderen Flachwasserbiotopen Pistolenkrebse tummeln. Ihren Namen tragen die kleinen Tiere zu recht: Denn sie besitzen in Gestalt der größeren ihrer beiden Scheren tatsächlich eine Art Wasserpistole: Mit einem speziellen Mechanismus können sie diese Schere blitzschnell schließen. Dabei wird der Unterdruck in dem herausschießenden Wasserstrahl so groß, dass eine Luftblase entsteht. Diese Kavitationsblase implodiert daraufhin sofort wieder mit einem lauten Knall. Den Krebsen geht es dabei weniger um diesen Knalleffekt, sondern es kommt ihnen auf die so entstehende Druckwelle an: Damit setzen die Pistolenkrebse ihre Beute außer Gefecht.

Kleiner als eine Nordseekrabbe

Maximal gut fünf Zentimeter lang ist Alpheus heterochaelis, auch Knallkrebs genannt – und damit kleiner als die hierzulande als Krabbe bekannte Nordseegarnele. Von den mehr als sechshundert verschiedenartigen Pistolenkrebsen, die vor allem in den Tropen und Subtropen küstennahe Meeresgebiete bevölkern, ist diese von North Carolina bis Brasilien verbreitete Spezies jedoch die stattlichste. Entsprechend kraftvoll kann sie schießen – und tut es auch: Vor der amerikanischen Ostküste duellieren sich die Tiere mit ihresgleichen, um ihr Revier und ihren Unterschlupf energisch zu verteidigen. Auseinandersetzungen dieser Art sind an der Tagesordnung.

Das lässt missliche Folgen erwarten. Denn was die von den Knallkrebsen erzeugte Druckwelle vor allem im Nervensystem anrichtet, zeigen getroffene Beutetiere: Würmer, aber auch kleine Krebse und Fische werden von den Schüssen sofort betäubt, wenn nicht gar tödlich verletzt.

Visier im Kopfpanzer schützt vor Gehirntrauma

Doch im Duell mit Artgenossen scheinen Knallkrebse keinen Schaden zu nehmen, selbst dann nicht, wenn der eine seinen Schuss nur einen Zentimeter vor dem Kopf des anderen abfeuert. Offenbar rettet ein in den Kopfpanzer integriertes Visier die Knallkrebse vor einem drohenden Gehirntrauma. Das berichten Biologen um Alexandra Kingston von der University of Tulsa, Oklahoma, und Sarah Woodin von der University of South Carolina in Columbia in der Fachzeitschrift „Current Biology“.

Um herauszufinden, welchen Vorteil der durchsichtige Schild über den Krebsaugen bei einem Schusswechsel bietet, entfernten die Forscher ihn bei einigen Versuchstieren. Wurden diese Knallkrebse dann drei Schüssen eines Artgenossen ausgesetzt, so zeigten sie anschließend deutliche Zeichen neurologischer Schäden: Durchschnittlich brauchten die Tiere viel mehr Zeit als üblich, um zurück zu ihrem Unterschlupf zu finden. Wurden sie auf den Rücken gedreht, so benötigten sie zudem auch länger, um wieder auf die Beine zu kommen. Knallkrebse mit intaktem Visier waren hingegen nach dreifachem Beschuss ebenso flink unterwegs wie Artgenossen, die von Schüssen verschont blieben.

Schütze bekommt ebenso starke Druckwelle ab

Die Messungen ergaben, dass das Visier, das über die Augen der Pistolenkrebse ragt, die Stärke der Druckwelle halbiert. Anscheinend genügt das, um Nervenschäden zu vermeiden. Der Kopfpanzer schützt aber nicht nur vor Knallangriffen: Auch wenn der Krebs selbst einen Schuss mit seiner eigenartigen Wasserpistole abgefeuert hat, passiert ihm nichts. Obwohl, wie Kingston und Kollegen entdeckten, auf den Schützen eine ebenso starke Druckwelle zukommt wie auf sein Zielobjekt.

Hinter dem durchsichtigen Schutzschild kommt von den heftigen Druckschwankungen erstaunlich wenig an. Allerdings schützt das Visier nur dann optimal, wenn es vorne offen ist. Wird die Öffnung künstlich verschlossen, so fällt die Dämpfung viel geringer aus. Wenn die Druckwelle den Schutzschild erreicht, sorgen Druckunterschiede zwischen innen und außen anscheinend dafür, dass Wasser unter dem Visier hervorquillt. Ein Großteil der kinetischen Energie wird so vom Kopf des Schützen abgelenkt.

Mit diesem Trick können die Pistolenkrebse ihre Augen und ihr Gehirn vor allzu heftigen Druckwellen bewahren. Dass Nervengewebe auf solche mechanische Belastung besonders empfindlich reagiert, gilt für das große Gehirn von Menschen ebenso wie für das winzige von Pistolenkrebsen. Was die Evolution bei diesen Krebstieren zustande gebracht hat, taugt deshalb womöglich als Anregung für Ingenieure, die Schutzhelme für Menschen konstruieren.