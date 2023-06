Ein Naturgesetz zu entdecken ist wohl der Traum eines jeden Naturwissenschaftlers. Und wenn es noch dazu nach dem Entdecker selbst benannt wird, ist das Lebenswerk komplett. Für Klaus von Klitzing erfüllte sich dieser Traum urplötzlich in der Nacht zum 5. Februar 1980, als er im Hochfeld-Magnetlabor in Grenoble das Leitungsverhalten von Elektronen in dünnen Halbleiterschichten bei extremer Kälte untersuchte.

Er maß behutsam in kleinen Schritten, wie sich die elektrische Spannung an der Probe in Abhängigkeit von der Stärke des angelegten Magnetfelds änderte, und notierte die Ergebnisse akribisch in seinem Laborbuch. So wie er es schon als Student an der TU Braunschweig gelernt hatte. Zur Überraschung des damals 36 Jahre alten Physikers, der sich zwei Jahre zuvor in Würzburg habilitiert hatte und als einer der ersten Jungforscher ein Heisenberg-Stipendium erhalten hatte, nahm die Spannung nicht linear zu, so wie man es eigentlich erwarten würde, sondern sprunghaft: ein untrügliches Zeichen dafür, dass es sich hier um einen Quanteneffekt handelte.

Die Stufen waren – unabhängig vom Material und der Beschaffenheit der Probe – immer das Vielfache von ein und derselben Zahl. Der Physiker staunte nicht schlecht, als er ihren Wert präzise aus zwei wohlbekannten Naturkonstanten berechnen konnte: dem planckschen Wirkungsquantum h und dem Quadrat der Elementarladung e. Die Konstante trug zudem die Einheit Ohm des elektrischen Widerstands. Mit dem von Klitzing entdeckten Phänomen des Quanten-Hall-Effekts existierte von da an eine universelle Bezugsgröße für elektrische Widerstände.

Diese konnte überall und jederzeit an jedem Halbleiter gemessen und damit auch wesentlich genauer reproduziert werden, als es bis dahin mit genormten Widerständen aus Draht möglich war. Seit dem 1. Januar 1990 werden Widerstandseichungen deshalb auf Grundlage der international festgelegten Von-Klitzing-Konstanten (R K = 25.812,807 Ohm) vorgenommen.

Nobelpreisträger nimmt Einfluss

Für seine Entdeckung, die auch für die Mikroelektronik von großer Bedeutung ist, wurde Klaus von Klitzing, der in Schroda im heutigen Polen geboren wurde und nach dem Krieg in Niedersachsen aufwuchs, 1985 mit dem Nobelpreis geehrt. Die Nachricht war eine Sensation: Von Klitzing war der erste deutsche Physik-Nobelpreisträger nach 22 Jahren, der noch dazu den Preis allein erhielt – was selten geschieht.

Bereits kurz zuvor, im Januar 1985, war Klaus von Klitzing als Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart berufen worden. Dort forschte er unter anderem an Quanteneffekten in nanometergroßen elektronischen Bauteilen und gehörte dem Direktorium des Instituts nach der Emeritierung noch bis 2018 an. Eine große Freude war für Klitzing, als er erfuhr, dass seine Naturkonstante auch zur Neudefinition des Kilogramms mit Hilfe von SI-Einheiten herangezogen werden konnte.

Seine Bekanntheit als Nobelpreisträger nutzte er von Anfang an, um bei Politikern und Wirtschaftsleuten mit Leidenschaft für die Grundlagenforschung zu werben und vor allem Kinder und Jugendliche für die Physik zu begeistern. Zuweilen äußerte er sich auch politisch, zuletzt zusammen mit anderen Wissenschaftlern in einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz, in dem zum Weiterbetrieb der letzten drei inzwischen abgeschalteten Kernkraftwerke aufgerufen wurde. Heute feiert Klaus von Klitzing, der auch Mitglied des Ordens „Pour le Mérite“ ist, seinen achtzigsten Geburtstag.