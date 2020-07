Zuckermoleküle unter der Lupe : Die unerforschte Welt der Polysaccharide

Trotz ihrer Bedeutung wurden die Polymere des Zuckers in der Forschung lange wie Stiefkinder behandelt. Doch das ändert sich gerade. So ist es Max-Planck-Forschern gelungen, die strukturelle Vielfalt der Polysaccharide zu enthüllen.

Polysaccharide spielen in der Natur eine wichtige Rolle. Die aus Zucker-Bausteinen aufgebauten Polymere übernehmen dabei die unterschiedlichsten Aufgaben. Als Zellulose bilden sie das Gerüst von Pflanzen, während Insekten wie der Maikäfer ihre stabilen braunen Deckflügel dem Polysaccharid Chitin verdanken. Vor allem aber für biologische Prozesse wie die Immunregulation und interzelluläre Interaktionen sind die Zuckerketten von entscheidender Bedeutung. Denn alle Körperzellen, Bakterien und auch Viren tragen auf ihrer Oberfläche eine Art Zuckerpelz. Mit dessen Hilfe können die Zellen kommunizieren oder Krankheitserreger erkennen.

Lange Zeit waren die Polymere auf Zuckerbasis, auch Glykane genannt, eine Art Stiefkinder der Forschung. Denn es fehlte an Verfahren, um die komplexen Moleküle effizient herstellen und untersuchen zu können. Doch die Glykanforschung nimmt Fahrt auf. So haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart sowie des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm eine Technik entwickelt, mit der sich die räumliche Struktur von Polysacchariden herausfinden lässt.

Das neue Verfahren erlaube es, so der Potsdamer Chemiker Peter Seeberger, völlig neue Eindrücke zur Glykanfaltung zu gewinnen. Von Proteinen ist bekannt, dass die dreidimensionale Gestalt, die sich durch Faltung des Kettenmoleküls ergibt, entscheidend für die Funktion eines Eiweißstoffes ist. Auch für die Polysaccharide wird ein solcher Zusammenhang vermutet.

Neuer Schub für die Zucker-Forschung

Um komplexe Zuckermoleküle in ihrer räumlichen Gestalt erfassen zu können, haben die Forscher um Peter Seeberger und Klaus Kern diese zunächst einzeln auf einer Oberfläche deponiert. Sie mussten dabei sehr behutsam vorgehen, damit die Polysaccharide ihre Gestalt behielten und nicht deformiert wurden. Sie zerstäubten eine Lösung der jeweiligen Substanz mit einer feinen Düse. Die Moleküle wurden in einem starken elektrischen Feld ionisiert und anschließend auf eine gekühlte Kupferoberfläche gelenkt. Nach der Landung konnte man die Oberfläche der Polysaccharide mit einem Rastertunnelmikroskop abtasten.

Wie die Forscher in der Zeitschrift „Nature“ berichten, zeichnete die Spitze des Mikroskops exakt das Höhenprofil eines Glykans nach. Jeder Zucker-Baustein des Kettenmoleküls war deutlich (siehe Abbildungen) zu erkennen – ähnlich wie ein Punkt in der Brailleschrift. So war es den Wissenschaftlern möglich, die Struktur des Moleküls abzulesen und beispielsweise zu erkennen, ob ein Kettenmolekül mit sechs Zuckerbausteinen zu einem „U“ gefaltet war oder eher einem „Z“ glich. Ebenso zeigten die mikroskopischen Aufnahmen zuverlässig die Gestalt eines verzweigten Moleküls mit insgesamt elf Bausteinen.

Diese Forschungsarbeiten aus Potsdam und Stuttgart könnten der Zucker-Forschung neuen Schub verleihen. Polysaccharide standen lange im Schatten der anderen beiden wichtigen Gruppen von Biopolymeren, der Proteine und der Erbsubstanz. Über DNA und Eiweißstoffe sowie deren Funktionen im Körper ist schon ein enormes Wissen zusammengetragen worden. Denn für beide Substanzklassen existieren seit vielen Jahren automatische Syntheseapparate und Sequenzierautomaten. Zudem besteht die Erbsubstanz aus gerade einmal vier verschiedenen Bausteinen, und lediglich 22 Aminosäuren sind ausreichend, um sämtliche Proteine zu bilden. Bei Polysacchariden ist die Lage wesentlich komplexer: Sie enthalten Hunderte von Bausteinen, und die Ketten sind oftmals verzweigt. Doch auch für die Polymere auf Zuckerbasis werden immer mehr Werkzeuge verfügbar.

So haben die Max-Planck-Forscher in Potsdam bereits Syntheseautomaten für Kohlenhydrate entwickelt, die definierte Polysaccharide hervorbringen – eine zentrale Voraussetzung für alle Analysen. Mit einem solchen Gerät haben Wissenschaftler einen neuen Rekord aufgestellt: Sie schufen eine lange Kette aus hundert Zuckerbausteinen und ein verzweigtes Polymer, das sogar 151 Zuckereinheiten enthielt. Der bisherige Rekordhalter aus Peking hatte 92 Bausteine.