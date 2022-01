Solarer Langzeitspeicher : Sonne auf Abruf

Die Photovoltaik bildet neben der Windkraft eine der zen­tralen Säulen eines emissionsfreien Energiesystems. Doch jede Solarzelle liefert bekanntlich nur so lange Strom, wie die Sonne scheint. Will man etwa nachts die am Tag gesammelte Solarenergie nutzen, ist bislang eine separate Batterie oder ein anderer chemischer Energiespeicher notwendig. Für viele Anwendungen wäre es von Vorteil, man hätte nur ein einziges Gerät, das gewissermaßen Solarzelle und Energiespeicher in einem ist. Der tagsüber gewonnene Solarstrom stünde dann nicht nur nachts zur Verfügung. Er könnte auch jederzeit dorthin transportiert werden, wo man ihn gerade benötigt. Das setzt allerdings möglichst lange Speicherzeiten voraus. Forscher aus China und Singapur sind diesem Ziel nun ein großes Stück näher gekommen. Sie haben einen Speicher entwickelt, der Solarenergie mehrere Tage lang ohne größere Verluste puffern und bei Bedarf in Form von elektrischem Strom wieder abgeben kann.

Die Natur hat das Tag-Nacht-Problem bereits elegant gelöst. Die am Tag gewonnene und in den chemischen Bindungen gespeicherte Sonnenenergie können Pflanzen auch nachts nutzen. Das technologisch nachzubauen ist bislang allerdings nicht gelungen. Zwar gibt es einige Halbleitermaterialien, die man als solare Energiespeicher verwenden könnte. Die erzielten Speicherzeiten sind aber meist recht kurz. Vor zwei Jahren haben Forscher aus Jena, Dresden und Ulm dann einen molekularen Speicher auf Basis eines organischen Kupferkomplexes entwickelt, der Lichtenergie in Form von Ladungsträgern vierzehn Stunden lang ohne größere Verluste speichern kann. Lichtenergie stünde damit dadurch auch nachts zur Verfügung. Allerdings liefen die Reaktionen nur im Reagenzglas bei geringen Konzentrationen im Mikro- und Millimolbereich ab. An eine Anwendung ist noch nicht zu denken. Weiter fortgeschritten sind die Forschungen der Wissenschaftler um Yuchen Jiang von der Technischen Universität in Suzhou unweit von Schanghai und Cheng-Wei Qiu von der Universität Singapur. Sie haben einen Weg gefunden, Solarenergie in halbleitenden Materialien längerfristig zu puffern.