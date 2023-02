Wenn Artur Sylwestrzak vorführen will, wie gut der Windantrieb auf seinem Schiff funktioniert, schaltet er ihn ab. Der Kontrast sei spürbar, sagt der 37 Jahre alte Schiffskapitän. Sylwestrzak hat das Kommando über die SC Connector, ein 155 Meter langes Transportschiff, das auf der Nordsee verkehrt. Im September 2021, so erinnert er sich, stach er nachts von Rotterdam aus in See. Sein Ziel war der Hafen im norwegischen Tananger, Luftlinie 421 Seemeilen Richtung Norden.

Als der Morgen graute, wehte der Wind mit etwa 50 Kilometern pro Stunde. Das ist laut Sylwestrzak zwar wenig für einen Herbsttag auf der Nordsee, aber dennoch reichte es, um das Schiff kräftig voranzutreiben. Auf dem Deck hinter der Kommandobrücke drehten sich nämlich zwei gigantische Zylinder – sogenannte Flettner-Rotoren.