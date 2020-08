Stumpfe Klingen : Wenn Metall am Haar zerbricht

Wenn’s beim Rasieren zu sehr zwiebelt, muss wohl eine neue Klinge her - fotografiert am 10. Februar 2015 in Frankfurt am Main im Barbershop Torreto. Bild: Norbert Müller

Die meisten Menschen, die sich rasieren, findet sich damit ab, dass alles Irdische einmal ein Ende hat, auch die Schärfe der Rasierklinge. Dann kaufen sich einfach eine neue Packung. Doch Cem Tasan ist nicht wie die meisten Menschen. Er ist Ingenieur am Massachusetts Institute of Technology. Seine Spezialität sind winzige Schäden an Metallstrukturen. Sie können dazu führen, dass Flugzeugtriebwerke explodieren, aber eben auch dazu, dass Rasierklingen ihre Schärfe verlieren.

Tasan wollte herausfinden, was bei den Klingen genau passiert. Die Literatur bot keine Antwort, also musste ein Experiment her. Gianluca Roscioli, ein Doktorand in Tasans Forschungsgruppe, nahm die Sache in die Hand. Er rasierte sich regelmäßig und untersuchte die Klingen nach jeder Rasur mit einem Elektronenmikroskop. Er habe erwartet, dass die Klingenkanten mit der Zeit abstumpften, sagt Tasan. Doch das passierte kaum. Stattdessen offenbarten die Aufnahmen, dass entlang der Klinge winzige Stücke herausgebrochen waren. Sie waren zwar kleiner als der Durchmesser eines Menschenhaars, aber mit ihnen war eben auch der scharfe Teil der Klinge an dieser Stelle verschwunden. Dies ist der Grund dafür, dass die Klinge irgendwann nicht mehr richtig funktioniert. Das deckt sich auch mit einer Alltagserfahrung: Wenn eine Klinge sich abzunutzen beginnt, wird es beim Rasieren unangenehm. Sie zerrt an den Haaren, anstatt sie abzuschneiden. Doch dieses Zerren merkt man zunächst nicht entlang der ganzen Klinge, sondern lediglich an bestimmten Punkten – wahrscheinlich dort, wo Stücke aus der Klinge gebrochen sind.