Rekorde sind manchmal relativ. So erschien im vergangenen Mai in Science die Veröffentlichung einer Forschergruppe der Cornell University in Ithaca im amerikanischen Bundesstaat New York, in der sie vermeldeten, ihren eigenen Eintrag ins „Guinness-Buch der Rekorde“ obsolet gemacht zu haben. Ihnen war es nämlich gelungen, die Oberfläche eines Materials in einer Auflösung von zwanzig Pikometern aufzunehmen. Ein Pikometer ist der millionste Teil eines millionstel Meters. Das Cornell-Team hatte besagte Oberfläche damit hundertmillionenfach vergrößern können und dabei die Atome des Materials sichtbar gemacht.



Doch was auf einem Gebiet als Rekord gefeiert wird, ringt Vertretern anderer Disziplinen zuweilen nur müdes Lächeln ab. So dringen Teilchenbeschleuniger schon lange zu subatomaren Skalen vor, bis hinunter zu den Quarks, den Bestandteilen der Bestandteile von Atomkernen. Solche Beschleuniger sind also praktisch „Supermikroskope“ für Strukturen weit kleiner als Atome oder Moleküle. Allerdings sind die dabei erzeugten Bilder nicht unbedingt etwas fürs Auge, sondern informieren die Physiker nur indirekt über das Treiben der Teilchen. Abbilden lassen sie sich nicht.