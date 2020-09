In Berlin lehnt sich Hermann Knoflacher nun erstmals zurück. Sein Blick wandert auf die Straße. „Was hier in der Friedrichstraße stattfindet, ist in Wien häufig flächenhaft der Fall“, sagt er und deutet auf das Café gegenüber, wo jetzt Parkplätze fehlen. Wo früher Autos gestanden hätten, finde man heute Schanigärten. Dort werde Geld gemacht, da kämen pro Tag und Quadratmeter etliche Euros zusammen. Der wirtschaftliche Nutzen sei deutlich höher, sagt Knoflacher, das predige er seit Jahrzehnten. Arbeitsplätze entstünden. Ein Parkplatz könnte je nach Lage mehrere tausend Euro pro Jahr einbringen, stattdessen werde der Raum für ein paar Euros und auf Kosten der Allgemeinheit verscherbelt. Die Vorbehalte der Geschäftsleute seien empirisch unbegründet, erklärt Knoflacher. Von einer autofreien Straße profitiere nicht nur die Gastronomie, sondern auch Bekleidungsgeschäfte, Händler. In Innsbruck wurde Knoflacher vom Todfeind der Geschäftswelt zum gefragten Planer, der größere Umsätze ermöglichte. „Das Geld kommt zu Fuß oder mit dem Rad“, sagt er. Ähnlich positive Effekte gebe es in Madrid und Oslo, und das liege daran, dass Kunden in autofreien Straßen Ketteneinkäufe machten, weil diese Orte mehr Menschen anzögen und soziale Netzwerke entstünden. Skeptischen Geschäftsleuten zeigt der Wiener deshalb immer ein Foto von umgebauten Straßen. „Erst dann beginnen sie zu begreifen.“ Aber wo sollen die Leute parken? Sie müssen zur Arbeit, sind auf ihre Parkplätze angewiesen, davon gibt es eh zu wenige. Die Verknappung des Parkraums ist für Hermann Knoflacher eine Grundvoraussetzung einer nachhaltigen Verkehrspolitik in der Stadt. Ein Auto stehe 23 Stunden pro Tag herum, immer und überall im Weg. Die Fläche müsse man sinnvoller nutzen, fordert er. Zudem nimmt der Platzbedarf enorm zu. Aktuell sind fast 66 Millionen Fahrzeuge in Deutschland zugelassen, darunter 48 Millionen Pkw. In zehn Jahren kamen rund zehn Millionen neue Kraftfahrzeuge hinzu, die Autos werden größer und breiter. Nach dem SUV ist der Pickup in Mode, damit man sich auch in Bottrop wie ein texanischer Ranger fühlen darf.

„Die Leute brauchen in der Stadt kein Auto mehr“, ist Knoflacher überzeugt. Dafür müsse man natürlich Alternativen schaffen, der Stadtverkehr könne auf öffentlichem Verkehr und Rädern beruhen, neben den Fußgängern. Lastenfahrräder und E-Bikes erleichtern den Waren- und Kindertransport oder steilere Lagen, Privatautos verschwinden dann an den Stadtrand, an Stellen, die mit dem öffentlichen Verkehr gut zu erreichen sind. In der Stadt fahren nur Autos für Behinderte, Rettungskräfte, Händler und Handwerker. Zusätzlich muss der öffentliche Verkehr ausgebaut werden, mit höherem Takt und besserer Vernetzung.

Ein ähnliches Konzept fordert das Umweltbundesamt in einem Strategiepapier aus dem Jahr 2018. Parkplätze sollen zu zwei Dritteln aufgelöst werden, um den Raum Fußgängern, Radfahrern und dem öffentlichen Nahverkehr zu widmen. Potential sieht die Behörde vor allem bei Strecken, die kürzer als fünf Kilometer sind. Sie machen fast die Hälfte aller zurückgelegten Wege aus, das Fahrrad sei bei dieser Distanz das schnellste Verkehrsmittel, heißt es. Grünflächen sollen entstehen, die im heißen Stadtklima der Zukunft Abkühlung verschaffen. Die Wahl des Verkehrsmittels hat sich in Wien schon Mitte der neunziger Jahre verschoben: Die Mehrzahl fährt Bahn. „In Wien macht es keinen Spaß mehr, Auto zu fahren“, sagt Knoflacher und klingt amüsiert. „Ich sehe, dass meine Maßnahmen wirken – die Stadt gesundet.“ Seine Freude ist verständlich, doch ist das autofreie Konzept nicht zu radikal? Das kommt auf die Perspektive an. Historisch betrachtet, war das Auto das Radikalste, was Städten passieren konnte: Es duldete keine anderen Verkehrsteilnehmer neben sich, wir haben uns an die ständige Präsenz nur gewöhnt. Wie sehr, das lässt sich in Charlottenburg gut beobachten. Mit der U-Bahn geht es deshalb gen Westen, vierzehn Minuten später erklimmt Knoflacher die Treppen am Bahnhof Zoo, er will zur Gedächtniskirche. Auf sechs Spuren donnert der Verkehr vorbei; es ist laut, die Aufenthaltsqualität nahe null. Der Achtzigjährige wartet geduldig auf Grün, dann überquert er die Straße.