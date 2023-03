Toxische PFAS-Verbindungen hat man in Kanada auch in manchen vermeintlich umweltfreundlichen Fast-Food-Verpackungen identifiziert. Die Chemikalien entstehen aus dem Zerfall unbedenklicher Zusätze.

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS, stehen wegen ihrer umwelt- und gesundheitsschädlichen Eigenschaften nicht nur in Europa am Pranger. Auch in den Vereinigten Staaten und Kanada bemüht man sich schon länger, die „Ewigkeitschemikalien“, die im Verdacht stehen, das Hormon- und Immunsystem zu schädigen, durch unbedenkliche Stoffe zu ersetzen.

Viele nordamerikanische Hersteller von Einweg-Verpackungen für Fast-Food-Produkte verfolgen bereits dieses Ziel. Sie haben die kleineren PFAS-Moleküle wie PFOA (Perfluoroctansäure) und PFOS (Perfluoroctansulfonsäure), deren Expositionsrisiko bekannt sind und die deshalb in Europa schon länger nicht mehr hergestellt werden dürfen, in ihren Behältern durch größere polymere PFAS ersetzt. Diese langkettigen Alkylverbindungen gelten als inert und wegen ihrer Größe als zu schwer, um aus den Verpackungen entweichen und ins Essen sowie in die Umwelt gelangen zu können. Doch das ist offenkundig ein Trugschluss, wie eine Studie amerikanischer und kanadischer Umweltforscher zeigt.

Verpackungen sollen sich nicht vollsaugen

PFAS werden wegen ihrer fettlösenden und wasserabweisenden Eigenschaften unzähligen Alltagsprodukten – von Kosmetika, Reinigungsmitteln, Allwetterkleidung bis Möbeln – zugesetzt. Die Chemikalien findet man auch in Kunststoff-Bechern und -Schüsseln sowie in vermeintlich umweltfreundlichen Fast-Food-Behältern aus Papier und Pappe. Weil die bislang zugesetzten PFAS leicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, haben sich viele Unternehmen auf die Verwendung nichtflüchtiger PFAS konzentriert, die aus längeren Polymerketten bestehen.

In Kanada dürfen Einweg-Geschirr und Verpackungen aus Polystyrol und anderen Kunststoffen seit Ende 2022 nicht mehr produziert und verwendet werden. An dessen Stelle ist ein abbaubares Material getreten, das auf Papier und Pappe basiert. Polymere PFAS sorgen dafür, dass sich solche Fast-Food-Verpackungen nicht mit Fett, Öl und Wasser vollsaugen können.

Doch die polymeren PFAS bergen ein bislang wenig beachtetes Risiko: Sie können in kleinere schädliche fluorhaltige Moleküle zerfallen, die dann in das Essen und Trinken gelangen können, oder in die Umwelt, wenn die Einwegprodukte weggeworfen werden. Das berichten die Forscher um Miriam Diamond von der University of Toronto und Marta Venier von der University of Indiana in Bloomington in den „Environmental Science & Technology Letters“.

Flüchtige PFAS sind Abbauprodukte

Die Forscher testeten für ihre Studie 42 verschiedene aus Papier bestehende Verpackungen und Schüsseln, die sie vor drei Jahren in Fast-Food-Restaurants in Toronto gesammelt und zwei Jahre lang bei Raumtemperatur und im Dunkeln aufbewahrt hatten, auf deren Fluorgehalt. Die am häufigsten in den Proben nachgewiesene PFAS-Verbindung war 6:2 FTOH (6:2 Fluortelomeralkohol) – eine fluorhaltige Chemikalie, deren Giftigkeit bekannt ist. Die Forscher konnten in den Verpackungen weitere PFAS nachweisen, die sie nicht vermutet hatten. Weil diese Verbindung ursprünglich nicht in den 2020 gesammelten Proben vorhanden gewesen ist, vermuten die Forscher, dass sie sich im Laufe der Zeit gebildet haben, etwa beim Abbau polymerer PFAS. Tatsächlich stellten Miriam Diamond und ihre Kollegen fest, dass nach zweijähriger Lagerung der Proben die Konzentration der darin enthaltenen polymeren PFAS um bis zu 85 Prozent gesunken war.