Mächtiger Quantencomputer II : Wenn Supercomputer überfordert sind

Der photonische Quantencomputer Jiuzhang 2 aus China. Er berechnet mit 113 Photonen ein unlösbares Problem aus der Quantenstatistik innerhalb von Minuten. Bild: University of Science and Technology of China

Wer hat den derzeit schnellsten Quantencomputer? Im Oktober 2019 reklamierte diesen Anspruch noch das Internetunternehmen Google mit seinem Quantenchip „Sycamore“. Die 53 supraleitenden Quantenbits erledigten in 200 Sekunden ein komplexes Problem, an dem der IBM-Supercomputer „Summit“ zehntausend Jahre lang geknobelt hätte. Schon zwei Jahre darauf präsentierten chinesische Forscher von der Universität Hefei zwei Systeme, die jeweils eine, selbst für den schnellsten klassischen Rechner fast unlösbare Aufgabe in noch kürzerer Zeit berechnen konnten: die supraleitende Maschine „Zuchongzhi“ mit 66 supraleitenden Qubits und den photonischen Quantenrechner „Jiuzhang“.

Doch nun hat vor allem Jiuzhang mächtige Konkurrenz aus Kanada bekommen. Sie heißt „Borealis“ und steht in einem Labor des Start-up-Unternehmens „Xanadu“ in Toronto. Borealis habe, so schreiben die Entwickler des photonischen Quantencomputers in der Zeitschrift „Nature“, innerhalb von nur 36 Mikrosekunden die Lösung für eine komplexe Aufgabe geliefert, für die „Fugaku“ im japanischen Kobe – die derzeitige Top 2 der weltweit leistungsstärksten Supercomputer – schätzungsweise 9000 Jahre gebraucht hätte. Doch welcher der Quantenrechner nun tatsächlich der leistungsfähigste ist, lässt sich nur schwer beantworten. Davon, dass Borealis wegen seiner Komplexität bei den photonischen Quantencomputern die Nase vorn hat, sind die kanadischen Forscher um Jonathan Lavoie überzeugt.