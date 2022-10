Physikphilosophie : Quantenschlupflöcher

Verschränkte Photonen entstehen hier durch einen Laser, der in einen Kristall mit besonderen optischen Eigenschaften geschickt wird. Dabei fächert sich ein kleiner Teil des Laserlichts zu zwei Kegeln unterschiedlicher Polarisation auf. Die Photonen, die genau entlang der beiden Schnittlinien der Kegel fliegen – in diesem Querschnitt die Schnittpunkte der Kreise – sind dann miteinander verschränkt. Bild: IQOQI/ Paul Kwiat and Michael Reck

Einstein hat sich geirrt. Es ist dieser Befund, der John Clauser, Alain Aspect und Anton Zeilinger den diesjährigen Physik-Nobelpreis beschert hat. Bevor jetzt alle verwirrt sind, die regelmäßig von immer neuen Bestätigungen für Albert Einsteins Relativitätstheorie lesen: Um die geht es nicht. Es geht um die Quantentheorie.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

An die mochte Einstein nämlich nicht glauben – jedenfalls nicht in der Form, in der sie in den 1920er-Jahren entwickelt und in ihren Fundamenten Anfang der 1930er mathematisch kodifiziert wurde – Fundamente, die auch späteren Weiterentwicklungen zugrunde liegen, bis hin zu aktuellen Bemühungen ihrer Verallgemeinerung zu einer Theorie der Quantengravitation. Und auf diesen Fundamenten ist die Quantentheorie stupende erfolgreich: Alles Mikroskopische – Moleküle, Atome, Elementarteilchen – und auch vieles Makroskopische, vom Laser bis zum Supraleiter, müssen mit ihren Gleichungen berechnet werden, sonst kommt nicht oder nicht genau das heraus, was man beobachtet. Aber bedeutet das schon, dass die Prinzipien der Quantentheorie richtig sind?