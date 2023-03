Die Entwickler von Solarzellen stecken in einer Zwickmühle: Sie wollen einerseits möglichst viel Sonnenlicht in nutzbaren Strom umwandeln, andererseits die Kosten für Materialien und Herstellung der Solarzellen möglichst niedrig halten. Zwei Bestrebungen, die sich nur schwer unter einen Hut bringen lassen. Große Erwartungen setzt die Branche deshalb in sogenannte Perowskite. Diese kristallinen metall-organischen Materialien können Sonnenlicht bereits effizienter in elektrische Energie umwandeln als Silizium. Zudem sind sie leicht verfügbar und einfach zu verarbeiten. Insbesondere lassen sich Perowskite ohne viel Energieaufwand zu dünnen Schichten verarbeiten. Für Materialforscher könnten Perowskit-Solarzellen deshalb zu einer ersten Konkurrenz für die Solarzellen aus Silizium werden, die den Markt beherrschen.

Allerdings sind Perowskit-Solarzellen noch immer nicht allzu stabil, was ihnen bislang den Weg in die Praxis verwehrt. Dem Material machen Feuchtigkeit und Hitze, vor allem aber große Temperaturunterschiede zu schaffen. So kann sich an einem Sommertag das Innere einer Solarzelle auf 80 Grad erhitzen. Nachts kühlt sich die Zelle auf Außentemperatur ab. Solche Bedingungen führen zu mechanischen Spannungen, die das Kristallgefüge der Perowskite schnell zersetzen und zu Ermüdungserscheinungen führen. Mit verschiedenen Ansätzen versuchen Forscher, die Schwächen von Perowskit-Solarzellen in den Griff zu bekommen. Daraus gefertigte Solarmodule sollen schließlich mindestens zwanzig Jahre – so die industrielle Vorgabe – ohne starke Leistungseinbußen zur Stromerzeugung genutzt werden.

Dass die Solarzellen deutlich stabiler werden, wenn man bereits bei der Herstellung das fluorierte Polymer b-pV2F – b-Poly(1,1-difluorethylen) – zugibt, hat eine internationale Forschergruppe unter Leitung von Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums Berlin herausgefunden. „Dieses Polymer scheint sich wie eine weiche Schale um die einzelnen Perowskit-Mikrokristalle in der dünnen Schicht zu legen und bildet eine Art Polster gegen thermomechanische Belastungen", erklärt Antonio Abate, Forschungsleiter aus Berlin.

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen haben gezeigt, dass sich die Körner, also die unterschiedlich ausgerichteten Kristallite, aus dem ein Perowskit-Kristall besteht dank b-pV2F enger aneinander schmiegen. Weiterhin verbessert das kettenförmige fluorierte Polymer den Transport von Ladungsträgern, wodurch sich die Effizienz der Zelle erhöht. Tatsächlich wiesen im Labormaßstab hergestellte Zellen einen Wirkungsgrad von bis zu 24,6 Prozent auf. Zum Vergleich: Die besten Solarzellen aus Silizium bringen es auf einen Wirkungsgrad von 25,2 Prozent.

Solarzellen im Stresstest

Um die Stabilität der Prototypen zu testen, wurden sie wiederholt Temperaturen zwischen plus 80 Grad und minus 60 Grad ausgesetzt. Anschließend mussten sie 1000 Stunden lang eine Dauerbestrahlung von der Stärke der Mittagssonne überstehen – was einem Freilufteinsatz von einem Jahr entspricht. Am Ende der Stresstest besaßen die Perowskit-Solarzellen noch 96 Prozent ihres ursprünglichen Wirkungsgrades, schreiben Abate und seine Kollegen in der Zeitschrift „Science“. Nun gilt es die Verluste noch weiter zu reduzieren.