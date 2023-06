Lange Zeit waren Nanopartikel nur etwas für die Grundlagenforschung. Aber mittlerweile sind die winzigen Objekte in schonendem Motoröl, in Socken und Arzneimitteln angekommen - Grund zur Sorge?

Es ist lästig, vor allem für Brillenträger. Kaum tritt man aus der Kälte in ein beheiztes Zimmer, beschlägt die Sehhilfe. Das kalte Glas kühlt die warme Luft ab, sogleich kondensieren kleine Tröpfchen auf der Oberfläche. Doch das muss nicht länger sein. Physiker um Thomas Schutzius von der ETH Zürich lösten kürzlich das Ärgernis mit einer hauchdünnen, transparenten Beschichtung aus nanometergroßen Goldpartikeln, die von Titanoxid ummantelt sind. Der Clou: Die edlen Nanoteilchen absorbieren den infraroten und roten Teil des sichtbaren Lichts und verwandeln ihn in Wärme. Dadurch erwärmen sich die beschichteten Gläser um drei bis vier Grad, was gerade ausreicht, dass der Wasserdampf nicht kondensiert, berichten die Forscher in „Nature Nanotechnology“. Die transparente Nano-Beschichtung wirkt dauerhaft und muss nicht laufend erneuert werden wie bei Antibeschlag-Sprays.

Die Beseitigung solcher Alltagsprobleme ist der Nanotechnologie zu verdanken, die sich mit Strukturen, vor allem aber mit Objekten beschäftigt, die nur wenige millionstel Millimeter messen. Dank ihrer Winzigkeit eröffnen Nanopartikel auf fast allen Gebieten eine Fülle neuartiger Anwendungen. Viele davon werden noch im Labor erprobt, einige sind aber bereits im Alltag angekommen. Wegen ihrer schmutzabweisenden und antibakteriellen Wirkung findet man Nanomaterialien schon heute vielfach im Haushalt und in Alltagsprodukten, etwa in Reinigungsmitteln, Frischhalteboxen, Schneidbrettern, Kühlschränken oder Waschmaschinen. In Wundverbänden fungieren nanometergroße Partikel aus Silber oder Titanoxid als antibakterielle Wirkstoffe. Nanoteilchen aus Silberkristallen werden in Textilien eingesetzt, etwa um Socken oder Sportkleidung geruchlos zu machen. Zinkpartikel finden sich in Cremes als Sonnenschutzmittel.