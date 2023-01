Nachhaltigkeit : Chemiker entwickeln Verfahren zum Kunststoff-Recycling

Dass wir ein Problem mit Plastikmüll haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Ebenso offensichtlich ist aber auch, dass unser Leben, wie wir es kennen, ohne Kunststoffe nicht möglich wäre. Im Alltag finden wir sie in Verpackungen, im Haus, in unserer Kleidung – leider aber auch in unserer Umwelt. Denn was passiert mit einer Plastikflasche im Ozean? Wenn sie niemand einsammelt und entsorgt, treibt sie bis zu 450 Jahre lang ungestört vor sich hin. Die Robustheit der polymeren Werkstoffe wird der Natur somit zum Verhängnis. Aber selbst eine fachgerechte Entsorgung löst das Problem nicht ganz. Laut Umweltbundesamt wurde im Jahr 2019 nur knapp die Hälfte unserer Kunststoffabfälle recycelt. Wie also könnten nachhaltige Lösungen für das Plastikproblem aussehen?

Chemisch betrachtet, besteht ein Kunststoff aus langen Molekülketten, sogenannten Polymeren, wobei die einzelnen Kettenglieder zumeist aus der Weiterverarbeitung von Erdölfraktionen stammen. Immer häufiger sind aber auch Kunststoffe auf Basis von Biomasse anzutreffen. Die Eigenschaften eines Kunststoffs hängen von den verwendeten Kettengliedern, den Monomeren, ab. Die Verbindung zwischen ihnen ist üblicherweise so stark, dass Polymere sich nicht wieder in die einzelnen Monomere zersetzen lassen. Ein Polymer, das sich wieder in seine Einzelteile zerlegen lässt, wäre somit eine ideale Grundlage für eine nachhaltigere Kunststoffwirtschaft. Eine amerikanische und eine deutsche Forschergruppe haben nun unabhängig voneinander eine weitere Voraussetzung dafür erfüllen können.

Neue Verfahren zum Recycling biobasierter Kunststoffe

Die Chemiker James Sternberg und Srikanth Pilla von der Universität Clemson in South Carolina haben in der Zeitschrift „Nature Chemistry“ ein neues Verfahren zum Recycling biobasierter Kunststoffe präsentiert. Dabei handelt es sich um Polyurethane, die vor allem von aufgeschäumten Kunststoffen bekannt sind wie Bauschaum oder Schwämmen. Als Rohstoff dient Lignin, ein Biopolymer, das für die Verholzung von Pflanzen verantwortlich ist und bei der Herstellung von Papier anfällt.

Bisher scheiterten alle Recyclingversuche derartiger Kunststoffe an strukturellen Änderungen des Lignins, die es für eine weitere Nutzung untauglich machten. Den Forschern gelang es nun, bis zu 93 Prozent des Lignins schonend rückzugewinnen. Eine Schlüsselrolle spielt hierbei der Zusatz von Ethylenglykol, einem Enteisungsmittel und Bestandteil von PET-Kunststoffen. Aus dem recycelten Lignin lässt sich neues Polyurethan herstellen, das im Vergleich zum Originalkunststoff nur geringe Einbußen in der mechanischen Belastbarkeit verzeichnet. Die Forscher arbeiten nun an der Skalierung ihres Verfahrens.

Einen ähnlichen Erfolg verzeichnete eine Gruppe von Chemikern um Stefan Mecking aus Konstanz. Sie haben einen leicht abbaubaren Polyester synthetisiert mit ähnlichen Eigenschaften wie hochdichtes Polyethylen (HDPE). Letzteres ist einer der häufigsten Kunststoffe der Welt und beispielsweise in Folien und Shampooflaschen anzutreffen. Abermals steht Ethylenglykol im Fokus. Es ist nämlich eines der beiden Monomere des Polyesters und, wie die Forscher im Journal „Angewandte Chemie“ berichten, maßgebend für die einfache Zersetzung des Polymers – es dient gewissermaßen als Sollbruchstelle.

Der Polyester lässt sich nämlich durch die Zugabe von Pilz-Enzymen vollständig in seine Monomere zerlegen. Die Arbeit übernehmen hierbei sogenannte Esterasen, deren natürliche Aufgabe es ist, Ester zu zersetzen. Selbst eine industrielle Kompostierung unter normierten Standards ist laut den Forschern binnen zwei Monaten denkbar. Somit ist nicht nur ein geschlossener Kreislauf möglich, sondern auch ein schneller Abbau gewährleistet, falls der Kunststoff in die Umwelt gelangt. Die Forscher wollen nun untersuchen, ob sich der Polyester auch in natürlichen Umgebungen abbaut.