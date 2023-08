Sauberes Wasser ist ein kostbares und schützenswertes Gut. Durch Unachtsamkeit und eine mangelnde Reinigung gelangen immer noch zu viele Schadstoffe in unsere Gewässer und schließlich ins Trinkwasser. Probleme bereiten Öle, Farbstoffe und Lösungsmittel, vor allem Mikroplastik, Herbizide und Hormone. Schon in geringen Konzentrationen können diese Verunreinigungen schwerwiegende Auswirkungen auf die aquatische Flora und Fauna, aber auch auf die menschliche Gesundheit haben. Gesucht werden deshalb Verfahren, die besonders jene Schadstoffe entfernen, die Kläranlagen nicht oder nur schwer aus dem Abwasser filtern können. Forscher von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg haben ein vielversprechendes Verfahren entwickelt, das kontaminiertes Wasser zuverlässig reinigt und eine einfache Handhabung verspricht.

Die Forscher nutzen Nanopartikeln, die verschiedene Schadstoffe an ihrer Oberfläche binden können. Da die Partikeln einen Kern aus Eisenoxid, also Rost, besitzen, lassen sie sich mit einem Magneten samt den daran haftenden Verunreinigungen aus dem kontaminierten Abwasser fischen. Das Verfahren funktioniert bereits für Öl, Mikroplastik und für das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Durch eine spezielle chemische Modifizierung der Eisenoxid-Teilchen können die Forscher um Marcus Halik nun auch Hormone entfernen, wie sie auf einer Tagung der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft in San Francisco berichtet haben.

Seit vielen Jahren erforschen Halik und seine Kollegen, wie sich mit superparamagnetischen Rost-Teilchen verschiedene Schadstoffe aus dem Abwasser möglichst rückstandsfrei und umweltschonend entfernen lassen. Diese Partikel, die üblicherweise als Katalysatoren, Pigmente oder in der medizinischen Diagnostik genutzt werden, sind ungiftig, haben eine große Oberfläche und können effizient von einem Dauermagneten angezogen werden. Dabei werden sie aber selbst nicht magnetisch, können also nicht miteinander verklumpen.

Um die Eisenoxid-Partikeln „smart“ zu machen, wie es die Forscher bezeichnen, überziehen sie sie mit einer dünnen Schicht Phosphonsäure. Daran können nun verschiedene Moleküle angeheftet werden, die spezifische chemische und physikalische Eigenschaften aufweisen. Mit Alkylketten beispielsweise wird die Oberfläche wasserabstoßend. Das hat zur Folge, dass sich ebenfalls hydrophobe Kohlenwasserstoffe wie Rohöl, Benzin oder Diesel, die im Wasser schwimmen, an die Alkylreste anlagern und daran gebunden werden. Wie ein Mantel lagern sie sich um die feinen Rostteilchen.

Mikroplastik, Glyphosat und Östrogene

Wird die Oberfläche der Eisenoxid-Partikeln dagegen positiv oder negativ aufgeladen, etwa indem man sie mit längeren Phosphonsäure-Molekülketten versieht, wirkt sie anziehend etwa auf Mikroplastik-Teilchen, deren Oberfläche entgegengesetzt geladen sind. Getestet haben die Forscher die attraktive Wirkung auf fein verteilte Polystyrol-, PMMA- und Silikonteilchen. Die Rostpartikeln verklumpten das Mikroplastik, das durch Anlegen eines Magnetfeld fast restlos aus dem Wasser gefischt werden konnte.

Ähnlich erfolgreich waren die Experimente mit Wasser, das mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verunreinigt war. In Laborversuchen gelang es Halik und seinen Kollegen mit ihrem Verfahren, den europäischen Grenzwert der Trinkwasserverordnung (0,1 Mikrogramm pro Liter) zu unterschreiten. Und auch in Freilandversuchen ließ sich das wegen möglicher Gesundheitsgefährdungen umstrittene Herbizid aus Wasserproben effizient herausfiltern.

Bisher haben die Forscher aus Nürnberg vor allem Schadstoffe ins Visier genommen, die in meist großen Mengen vorhanden sind. Lukas Müller, Doktorand der Arbeitsgruppe, der auf der Tagung in San Francisco die aktuellen Forschungsarbeiten vorstellte, hat untersucht, ob sich die Rost-Nanopartikel chemisch so modifizieren lassen, dass sie auch Spuren von Hormonen wie Östrogene anziehen können. Die Mengen an diesen Sexualhormonen in der Umwelt ist gering, so sie sich mit herkömmlichen Verfahren nur schwer zu entfernen lassen. Doch schon geringe Konzentrationen können nachweislich den Stoffwechsel und die Fortpflanzung einiger Pflanzen und Tiere beeinflussen.

Molekulare Taschen fangen Hormone ein

Östrogenmoleküle sind aufgrund ihrer Beschaffenheit schwierig einzufangen. Sie haben einen sperrigen Steroidkörper und negativ geladene Enden. Lukas Müller beschichtete die Eisenoxid-Nanopartikel mit zwei verschiedenen organischen Verbindungen: mit einer längeren wasserabstoßenden Kohlenwasserstoffkette und einer kürzeren, die positiv geladen war. Die beiden Moleküle organisierten sich auf der Oberfläche der Nanopartikel so an, dass sie unzählige kleine Taschen bildeten. Elektrostatisch angezogen, verfingen sich die Östrogenmoleküle in den Taschen und wurden darin eingeschlossen.

Getestet hat Müller sein Verfahren mit dem Östrogen Östradiol, das er in geringen Dosen normalem Trinkwasser hinzugab. Nun will er zu realen Wasserproben übergehen, die er verschiedenen Gewässern entnehmen will. Dabei möchte er auch verschiedenen Östrogenmoleküle gleichzeitig habhaft zu werden. Auch interessiert ihn, ob auch andere Schadstoffe in den Nanotaschen landen. Gleichzeitig will er testen, wie oft die Nanopartikeln recycelt und wieder verwendet werden können.

Viele der Forschungen von Marcus Halik und seinen Kollegen sind noch im Laborstadium. Doch die Forscher arbeiten bereits daran, das Verfahren der magnetische Wasserreinigung so zu skalieren, dass der smarte Rost eines Tages in Kläranlagen eingesetzt werden kann, um Abwässer von schwer zu entfernenden Schadstoffen zu reinigen. Eine größere Reinigungsanlage würde sich schon im Aufbau befinden.