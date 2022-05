Grüner Energieträger : Wasserstoff aus Biomüll

Wasserstoff zählt zu den wichtigsten Energieträgern und Rohstoffen. Im Jahr 2021 verbrauchte die deutsche Wirtschaft rund 65 Terawattstunden des flüchtigen Gases. Hauptabnehmer ist nach wie vor die chemische Industrie, die das leichteste aller Elemente beispielsweise für die Synthesen der Basischemikalien Ammoniak und Methanol benötigt. Hergestellt wird Wasserstoff zum größten Teil durch Dampfreformierung von Methan (Erdgas). Als Produkte der Reaktion entstehen Wasserstoff, aber auch große Mengen an Kohlendioxid.

Künftig soll Wasserstoff vor allem durch Elektrolyse von Wasser produziert werden. Nutzt man dafür überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien, bleiben die Emissionen gering. Wegen der hohen Strompreise ist Wasserstoff aus Elektrolyseanlagen derzeit jedoch nur bedingt konkurrenzfähig. Zudem handelt es sich wie bei der Dampfreformierung überwiegend um einen zentralisierten Prozess, der in großen Anlagen abläuft. Am Ende stellt sich aber die Frage, wie Wasserstoff zum Einsatzort gelangt, etwa zu einer Wasserstofftankstelle. Wegen seiner geringen Dichte bei Standarddruck lässt sich das flüchtige Gas nicht so einfach wie Erdgas über Pipelines transportieren, da es leicht entweichen würde. Aktuell wird das Gas daher entweder auf minus 253 Grad Celsius gekühlt und verflüssigt oder in Druckbehältern bei über 200 Bar mit Lkw befördert. In beiden Fällen sind die langen Transportwege ineffizient und teuer.