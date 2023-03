Im Streit um die Zukunft des Verbrenners sind die E-Fuels in den Fokus gerückt. Sie werden aus Wasser und Kohlendioxid hergestellt. Können synthetische Kraftstoffe helfen, den Weg in die Klimaneutralität zu ebnen?

Das „Energy Lab 2.0“ auf dem Campus Nord des KIT. In drei Containern stellen Roland Dittmeyer und seine Kollegen E-Fuels her. Bild: KIT

Sosehr sich die Verfechter von Verbrennungsmotoren auch sträuben, der Elektroantrieb wird den Verbrenner im Pkw über kurz oder lang ablösen. Schon von 2035 an soll es nach dem Willen der EU-Kommission ein europaweites Neuzulassungsverbot für Benzin- und Dieselfahrzeuge geben. Auf diese Weise will man die CO₂-Emissionen im Straßenverkehr drastisch reduzieren. Das ist dringend geboten. Allein in Deutschland trug der Verkehrssektor im Jahr 2021 laut Bundesumweltamt mit 148 Millionen Tonnen CO₂ rund ein Fünftel zu den Gesamtemissionen bei.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Während sich die deutschen Automobilhersteller mit der Entscheidung aus Brüssel abgefunden haben und ihre Produktionslinien bereits auf die Fertigung von Elektroautos umstellen, stemmen sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und seine Parteifreunde gegen das pauschale Verbrenner-Aus. Er will Neuwagen weiterhin auf Europas Straßen fahren lassen, wenn sie statt mit den Rohölprodukten Benzin oder Diesel mit synthetischen Treibstoffen, sogenannten E-Fuels, betankt werden. Diese Kraftstoffe, die die gleichen Eigenschaften haben wie ihre klassischen Pendants, gelten in der Gesamtbilanz als klimaneutral. Allerdings nur dann, wenn beim Verbrennen genauso viel CO₂ entsteht, wie zuvor bei der Herstellung etwa aus der Atmosphäre entnommen wurde.

Tatsächlich haben E-Fuels gegenüber den Lithium-Ionen-Batterien, die die E-Autos mit Strom versorgen, einen Vorteil: Sie besitzen, weil sie wie die Rohölprodukte aus Kohlenwasserstoffen aufgebaut sind, die höchsten Energiedichten. So ist in einem Liter Kraftstoff mehr als fünfzigmal so viel Energie deponiert wie in einem Akku mit der Masse von einem Kilogramm. Ein weiterer Pluspunkt: In globalen Energiesystemen ermöglichen E-Fuels den Transport der gespeicherten Energie über große Distanzen, wofür die bestehende Infrastruktur genutzt werden kann.

Ihr großer Nachteil: Weit mehr als die Hälfte der im Motor eingesetzten Energie geht als Abwärme verloren. Bei E-Autos sind es dagegen nur zehn Prozent. Der Löwenanteil der gespeicherten Energie wird in Bewegungsenergie umgesetzt. Zudem sind E-Fuels noch zu teuer für den Markt. Der reine Herstellungspreis beläuft sich auf etwa zwei Euro pro Liter. Weiterhin stehen bei Weitem noch nicht die Mengen zur Verfügung, die notwendig wären, um die klassischen Brennstoffe auch nur ansatzweise ersetzen zu können. Das Fazit: Um die Emissionen im Straßenverkehr kurzfristig zu reduzieren, spielen E-Fuels derzeit keine Rolle.

Dennoch halten viele Forscher die aus Wasser und Kohlendioxid elektrisch produzierten Treibstoffe für unverzichtbar, um die fossilen Energieträger möglichst bald ad acta legen zu können. Roland Dittmeyer vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der schon seit zehn Jahren auf dem Gebiet der E-Fuels forscht, sieht das Einsatzgebiet vor allem dort, wo man auf die hohe Energiedichte der flüssigen Kraftstoffe angewiesen ist, also bei Flugzeugen, Schiffen und Lastwagen. Zumindest als Beimischungen von Diesel und Kerosin kämen sie aktuell infrage. Die deutsche Flugverkehrswirtschaft hat ein besonderes Interesse an diesem „grünen“ Kerosin. Bis zum Jahr 2050 soll auch Fliegen klimaneutral werden. Dazu will man den Anteil an synthetischem Kerosin schrittweise erhöhen.