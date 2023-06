John B. Goodenough : Erfinder des Lithium-Ionen-Akkus gestorben

Er hat aufladbare Lithium-Ionen-Batterien weiterentwickelt und so den Weg für die Mobilitätswende geebnet: Am Sonntag ist der amerikanische Chemienobelpreisträger John B. Goodenough im Alter von 100 Jahren gestorben.

Lithium-Ionen-Akkus haben unser Leben verändert. Die leistungsstarken wiederaufladbaren Stromquellen stecken in jedem Smartphone und Laptop. Sie treiben Haushaltsgeräte und E-Autos an und dienen als Speicher für den aus Windkraft und Photovoltaik gewonnenen Strom. Ohne starke wiederaufladbare Batterien kein effektiver Klimaschutz, keine Energie- und Verkehrswende. All dies wäre nicht möglich ohne die bahnbrechenden Forschungen einer Handvoll Materialforscher in den Achtzigerjahren, darunter John B. Goodenough. Der amerikanische Physiker, der am 25. Juli 1922 in Jena geboren wurde, entwarf ein noch heute weitgehend gültiges Design, das den Lithium-Ionen-Akkus zu mehr Leistungsdichte, vor allem zu mehr Stabilität verhalf.

Die zentralen Bestandteile eines Lithium-Ionen-Akkus sind – wie in jeder Batterie – zwei Elektroden sowie ein Elektrolyt und ein Separator. Letzterer trennt die beiden Elektroden voneinander. Die positive Elektrode (Kathode) setzt Lithium-Ionen frei, die durch den Elektrolyten zur negativen Elektrode (Anode) wandern und dort eingelagert werden. Das erzeugt im externen Stromkreis einen elektrischen Strom. Durch Anlegen einer äußeren elektrischen Spannung kehrt sich der Vorgang um, und der Akku wird wieder aufgeladen.