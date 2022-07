Infraschallquelle Windkraft : Das rotierende Phantom

Macht Infraschall aus Windkraftanlagen tatsächlich krank, so wie einige Quellen behaupten? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigte sich ein kürzlich im Onlineformat durchgeführtes Fachkolloquium der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).

Als Infraschall bezeichnet man Schallwellen, deren Frequenz unterhalb von 16 Hertz liegt. Obwohl wir Menschen diese Signale nicht hören, können wir sie bei einem hohen Schalldruckpegel als Vibrationen fühlen. Unter anderem emittieren Haushaltsgeräte, Fahrzeuge und Flugzeuge Infraschall. Körperliche Beeinträchtigungen werden aber erst ernsthaft diskutiert, seitdem die Windkraftanlagen in größerem Stil installiert werden. Vor allem Kritiker der Windkraft behaupten seit Jahren, dass Menschen, die in der Nähe von Windparks wohnen, gesundheitliche Schäden aufgrund des von Windkraftanlagen erzeugten Infraschalls befürchten müssten.

Generell gilt für Schall: Je tiefer die Frequenz, desto höher muss der Schalldruckpegel sein, damit wir ihn bemerken. So liegt die Hörschwelle bei einer Frequenz von 800 Hertz bei 0 Dezibel, bei 50 Hertz sind es 40 Dezibel. Bei 4 Hertz, im Infraschallbereich, beträgt die Wahrnehmungsschwelle mehr als 100 Dezibel.

Höhere Infraschalldosis beim Brustschwimmen

Der Akustik-Experte Swen Müller von NTi Audio, der jahrelang im Akustiklabor des brasilianischen Nationalinstituts für Meteorologie arbeitete, widmete sich seit Längerem der Frage, ob Infraschall eine negative Auswirkung auf menschliche Organe haben kann. Auf dem Forschertreffen beschäftigte er sich unter anderem mit einer Studie aus dem Jahr 2020. Der Kardiologe Christian-Friedrich Vahl vom Mainz Medicum hatte damals Daten vorgelegt, die zeigen sollten, dass bei Herzmuskelzellen, die Infraschall ausgesetzt waren, die Kontraktionsfähigkeit um bis zu 18 Prozent reduziert war. Müller merkte dazu an, dass beim Brustschwimmen aufgrund des hydrostatischen Drucks bereits ein einziger Stoß des Brustkorbs eine höhere In­fraschalldosis erzeugt als die, die im Experiment von Vahl nachgewiesen wurde. Zudem vermutete er bei dem Experiment Vahls Effekte, die nicht auf den In­fraschall zurückzuführen sind, da der Behälter, in dem die Proben aufbewahrt wurden, dem Anschein nach nicht vollständig luftdicht abgeschlossen war.

Einfluss auf das vestibuläre System?

Weiter ging Müller auf die häufige Frage ein, ob Infraschall aus Windkraftanlagen womöglich das vestibuläre System im Innenohr beeinflusst, das für das Gleichgewichtsempfinden zuständig ist, und dadurch Symptome wie Übelkeit und Schwindel verursacht. Indem er die im Windpark Gagel in Itzehoe ermittelten Messdaten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe analysierte, kam er zu dem Schluss, dass die maximalen Schalldruckpegel im Infraschallbereich weit unter der Wahrnehmungsschwelle liegen, die bei Infraschallfrequenzen nötig sind, um das vestibuläre System anzuregen. Das gilt selbst für Menschen mit krankhaften Veränderungen, bei denen die Wahrnehmungsschwelle um bis zu 30 Dezibel sinken kann.

Zu einem ähnlichen Schluss gelangten die Wissenschaftler rund um die Umweltingenieurin Esther Blumendeller, die an der Universität Stuttgart im Fachbereich Windenergie tätig ist. In einer im Herbst 2020 in der Schwäbischen Alb durchgeführten Studie maß das Forschungsteam mit Infraschall-Mikrofonen niederfrequenten Schall im Bereich von 1 bis 20 Hertz sowohl im Freien als auch in den Innenräumen von Anwohnern, die nach eigener Aussage stark belästigt waren. Die Entfernung der vier Gebäude zum Windpark Tegelberg betrug etwa einen Kilometer. Zudem stellten die Wissenschaftler den Bewohnern eine App zur Verfügung, mit der sie Störungen durch die Anlagen sofort melden konnten. In dem Park drehten sich zum Zeitpunkt der Messungen drei Windturbinen mit einer Nennleistung von jeweils 2,78 Megawatt. Um bestimmte Frequenzen eindeutig den Windkraftanlagen zuordnen zu können, wurden sie in bestimmten Zeiträumen abgeschaltet.