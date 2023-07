Wird ein Gemisch aus Wasserstoff und dem Seltenen Erdmetall Lutetium, dem gezielt Stickstoffatome zugesetzt wurden, tatsächlich schon bei plus 21 Grad zu einem Supraleiter, wenn man es einem vergleichsweise moderaten Druck von 10.000 Bar aussetzt? Seit Forscher um Ranga Dias von der Rochester University in New York Anfang März dieses Jahres ihre Beobachtungen in der Zeitschrift „Nature“ präsentierten, wird darüber heftig diskutiert. Denn ein Material, das bei Raumtemperatur den elektrischen Strom ohne Verluste transportiert, wäre eine Sensation und würde völlig neue technische Möglichkeiten eröffnen. Doch niemand konnte den Befund von Dias und seinen Kollegen bislang zweifelsfrei bestätigen.

Kaum war die Nachricht aus Rochester in der Welt, vermeldeten als Erstes chinesische Forscher in „Nature“, dass es ihnen nicht gelungen sei, Supraleitung in ihrer Lutetiumhydrid-Probe nachzuweisen. Hai-Hu Wen und seine Kollegen von der Nanjing-Universität konnten zwar die von Dias und seinen Kollegen beschriebene Farbänderung von Dunkelblau zu Violett nach Rosarot beobachten, als sie den äußeren Druck bis auf 41.000 Bar erhöhten. Der elektrische Widerstand fiel dabei mit sinkenden Temperaturen allmählich ab, zeigte aber stets einen positiven Wert, sogar als sie das komprimierte Lutetiumhydrid bis auf minus 271 Grad kühlten. Auch das Verhalten in einem Magnetfeld erinnerte eher an ein Metall als einen Supraleiter und stand im Widerspruch zu den entsprechenden Beobachtungen von Dias und seinen Kollegen. Ähnlich erging es anderen Forschergruppen.