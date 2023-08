Herr Walther, Japan will in Kürze rund 1,3 Millionen Tonnen Wasser, das zur Kühlung der geschmolzenen Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi verwendet wurde, ins Meer ablassen. Dagegen protestieren vehement Umweltverbände, vor allem aber Südkorea und China. Wissen Sie, wann die Betreiberfirma Tepco mit dem Einleiten beginnen will? (*)

Alle Vorbereitungen sind getroffen. Die japanische Regierung hat die Genehmigung erteilt. Die Internationale Atomenergie-Agentur hat in ihren Gutachten keine Bedenken geäußert. So könnte es jederzeit losgehen. Über den genauen Ablassbeginn bin ich nicht informiert. (Anmd. der Red.: Das Ablassen soll an diesem Donnerstag, den 24.8., beginnen) Was die rechtliche Seite betrifft, so ist das Ablassen des kontaminierten Kühlwassers eine reine nationale Angelegenheit. Andere Länder können zwar protestieren oder Sanktionen gegen Japan verhängen, die Entscheidung trifft aber ganz allein Tokio.