Es ist der umfangreichste Antrag zur Neubewertung von Chemikalien seit Inkrafttreten der europäischen Chemikalienverordnung REACH vor 15 Jahren. Im Fokus stehen die sogenannten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (kurz PFAS), die in unzähligen Alltagsprodukten anzutreffen sind – von Papier, Verpackungen, Reinigungsmitteln, Cremes, Kosmetika, Wandfarben bis hin zu Skiwachs, Funktionskleidung und Bratpfannen. Große Bedeutung hat diese rund zehntausend Verbindungen zählende Stoffgruppe auch in der Industrie, wo viele dieser Substanzen als Schmierstoff, Öle, Antihaftbeschichtungen oder Kühlmittel verwendet werden. Auch für die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien und Computerchips werden PFAS benötigt. In der EU werden schätzungsweise pro Jahr 300.000 Tonnen dieser Chemikalien produziert und verarbeitet. Doch die PFAS stehen seit langem auf der roten Liste vieler Toxikologen und Umweltchemiker. Denn die langlebigen und schwer abbaubaren per- und polyfluorierten Alkylverbindungen können sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern und stehen im Verdacht von einer bestimmten Konzentration an das Hormon- und Immunsystem zu schädigen.

Doch nun könnte die Herstellung, die Verbreitung und der Einsatz sowie der Import der oft als „Ewigkeitschemikalien” bezeichneten PFAS in Europa vollständig verboten werden. Fachbehörden mehrerer EU-Länder, darunter aus Deutschland die Bundesanstalt für Risikobewertung (BFR), das Umweltbundesamt (UBA) sowie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), haben ein umfangreiches Dossier erstellt und einen entsprechenden Antrag bei der EU-Chemikalienagentur ECHA mit Sitz in Helsinki gestellt. Bis März will die ECHA nun prüfen, ob das generelle Verbot von PFAS mit dem geltenden EU-Chemikalienrecht vereinbar ist. Falls ja, wird der Antrag wissenschaftlich untersucht. In der Regel dauert das etwa ein Jahr. Dann entscheiden die EU-Kommission und die EU-Staaten über mögliche Beschränkungen. Dies könnte 2025 erfolgen.

Der Antrag, wenn er angenommen wird, würde die gesamte Substanzklasse verbieten – bisher wurden im Zulassungs- und Bewertungsprozess von REACH nur einzelne Substanzen reguliert und verboten, die nachweislich negative Auswirkungen haben. So ist die Verwendung von Perfluroktansäure (PFOA) inzwischen verboten und die Nutzung von Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) nur für wenige Bereiche zugelassen. Für die meisten der PFAS wurden allerdings bisher die Risiken durch die Herstellung und Nutzung nicht kontrolliert. Bei einem generellen Verbot wären auch Teflon und Goretex betroffen. Einige PFAS werden schon seit 70 Jahren genutzt.

Verbote treten nicht unbedingt sofort in Kraft

Geht es nach dem Willen der Antragssteller, soll es ein gestaffeltes Verbot geben. Zunächst sollen PFAS sofort verboten werden, für die schon heute Alternativen existieren. Die Hersteller sollen 18 Monate Zeit für die Umstellung erhalten. Falls es noch keine Ersatzstoffe gibt, sollen der Industrie fünf Jahre Zeit für die Umstellungen gegeben werden. Und sogar zwölf Jahre bei Fällen, in denen langwierige Genehmigungs- und Zertifizierungsprozesse üblich sind.

Das deutsche „Science Media Center“ hat nun einige Wissenschaftler um ihre Einschätzung gebeten. So begrüßt der Meeresforscher Rainer Lohmann von der University of Rhode Island in Kingston den Vorschlag, „weil er tatsächlich das Übel an der Wurzel packt und für ein totales Ende der PFAS sorgen würde, wenn auch mit bis zu zwölf Jahren Verspätung.“ Dort, wo Alternativen vorhanden sind oder die Verwendung nicht essenziell ist, würde ein Verbot schnell greifen und für eine spürbare Minderung der Belastung durch Haushaltsgüter sorgen. „Allerdings kommt ein Verbot zu spät, um die Belastung der Europäer durch PFAS in der Nahrungskette zu senken. Das wird nur durch natürliche, langsamere Prozesse erfolgen.“

Seiner Meinung nach sei es natürlich möglich, dass der Ersatz von PFAS zur Benutzung anderer, ähnlich schädlicher Chemikalien führen könnte. Im Allgemeinen gebe es aber wenige Chemikalien, die so persistent sind wie PFAS. „Hier ist es wichtig, dass die Hersteller auch nicht-chemische Lösungen berücksichtigen – eine Teflonpfanne kann auch durch eine mit Keramikbeschichtung ersetzt werden.“ Einige Hersteller werben bereits mit PFAS-freien wasserabweisenden Outdoor-Bekleidungen. Allerdings können die verwendeten Materialien nur schwer mit Goretex konkurrieren. Auf wasser- und fettabweisende Kartons und Einweg-Becher für Lebensmittel ließe sich dagegen schnell verzichten.