Die Grundidee ist nicht schwer zu verstehen: So wie sich ein Magnetfeld zwischen Nord- und Südpol aufspannt und ein elektrisches Feld zwischen Plus- und Minuspol, so dachte sich das Goethe auch bei den Farben. Demzufolge gäbe es nicht nur Lichtquellen, die Goethe „+L“ nannte, sondern auch Finsternisquellen: „–L“. Dazu passte es perfekt, als Ritter von einer Finsternis berichtete, die er per elektrischem Stromstoß im Auge zu erzeugen wusste; hatte er damit vielleicht eine echte Finsternisquelle entdeckt? Mehr noch, jenes –L erschien wie das wissenschaftliche Gegenteil der elektrischen Lichterscheinung im Auge, des Blitzes. Denn dies +L resultierte ja aus dem entgegengesetzten Stromfluss: Wer den Plus- mit dem Minuspol am Auge und in der Hand vertauschte, der verwandelte dadurch Licht in Finsternis. Licht und Finsternis existierten demzufolge nicht anders als elek­trisches Plus und Minus.



Goethe bat Ritter um weitere Experimente. Wie steht es mit der galvanischen Erzeugung von Farbeindrücken im Auge? Das ließ sich Ritter nicht zweimal fragen. Er legte los und konnte wenige Tage später Erfolg melden. In einem bestimmten Versuchsaufbau sah er einen blauen Blitz; bei Vertauschung der elek­trischen Pole war’s ein roter.



Das passte wie die Faust auf Goethes Auge. Laut seiner Farbenlehre ist Blau das Gegenteil von Rot; er hatte das sowohl in Spektral- als auch in Wahrnehmungsexperimenten aufgezeigt. Und er hatte diese Gegensätzlichkeiten bis in die Farbästhetik der Malerei verfolgt, wo von kalten Farben wie Blau und warmen wie Rot die Rede ist. Diese entgegengesetzten Farbpole muss austarieren, so Goethe, wer einen farbharmonischen Gesamteindruck zu erzeugen wünscht.