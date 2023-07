Johann Jäger weiß noch, wie er sich über die erneuerbaren Energien lustig machte. Wie er Forscher belächelte, die sich mit Photovoltaik beschäftigen. Und insgeheim darauf wartete, dass sich der „ganze Spuk“ von selbst erledige. Photovoltaik, Wärmepumpe, E-Auto und Speicherakku? Dieser Unsinn wäre ihm früher nicht ins Haus gekommen. Ihm, dem Professor für Elektrische Energiesysteme an der Universität Erlangen.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Heute hat Jäger das Dach mit Photovoltaik und Solarthermie zugepflastert, einen Akku im Keller und ein E-Auto in der Garage. Nur die Wärmepumpe fehlt noch, aber das soll sich ändern. Jäger, der Mann aus der Betonkopfära, wie er sagt, hat in kurzer Zeit sein Zuhause zukunftsfähig gemacht, nur die Gastherme hält ihn noch davon ab, ein beinahe klimaneutrales Leben zu führen.

Vor fünf Jahren hat bei ihm das Umdenken eingesetzt, erzählt er, und seither ärgert er sich über sich selbst. Die Verbrennung, das Feuer, hält er mittlerweile für thermodynamischen Wahnsinn aus der Steinzeit, ein Dach ohne Photovoltaik ist für ihn kein Dach. „Heute sehe ich die Fakten und frage mich: Warum sehe ich das erst jetzt?“

Kleine Verteilnetze sind ein großes Problem

Eine Sache, die für eine klimaneutrale Zukunft obligatorisch ist, hat der Experte für elektrische Energiesysteme allerdings nicht übersehen: das deutsche Stromnetz. Damit meint er primär nicht die Herkulesaufgabe, die großen Stromtrassen Südlink und Südostlink von den Küsten nach Süden endlich fertig zu bauen. Er meint das kleinere Verteilnetz, das den Strom von den Umspannungswerken an die Haushalte und Unternehmen verteilt. Denn diese kleineren Verteilnetze sind das Herz-Kreislauf-System, das das neue Netz am Laufen hält. Drei Verteilnetze werden unterschieden: Hochspannungsnetze (60 bis 220 Kilovolt), Mittelspannungsnetze (6 bis 60 Kilovolt) und Niederspannungsnetze (230 oder 400 Volt), die mit den Haushalten verbunden sind.

Die öffentliche Debatte drehte sich bislang vor allem um die Stromtrassen, die den einen zu groß und den anderen zu unheimlich oder einfach nur zu nahe am Grundstück sind. Dabei sind es vor allem die lokalen Niederspannungsnetze, die für die Energiewende notwendig sind, darunter Leitungen, Trafos, Schaltkästen. Denn der Hauptteil der erneuerbaren Energien wird dezentral in die Verteilnetze eingespeist. Man könnte sagen: Die Energiewende findet im Verteilnetz statt.

Kreuz und quer verteilt

Warum ein modernes Stromnetz so wichtig ist, lässt sich am einfachsten verstehen, wenn man die Welt vor der Energiewende mit der Welt danach vergleicht. In der alten fossil-nuklearen Welt produzierten zentrale Großkraftwerke beständig Strom und transportierten ihn zu den Verbrauchern. Das Stromnetz war überdimensioniert, Reserven immer vorhanden. Über elektrische Energie musste man sich keine Gedanken machen, die Steckdose lieferte beständig Strom. Einmal im Jahr lief man in den Keller und las den Stromzähler ab. Die Stromerzeugung war den Energieversorgern vorbehalten.

Heute gibt es Millionen von Stromerzeugern, und Verbraucher sind längst zu Prosumern oder Prosumenten geworden, also zu Netzteilnehmern, die nicht nur Strom verbrauchen, sondern ihn zugleich produzieren. Solaranlagen auf dem Dach oder Balkon machen das möglich. Zudem wird Elektrizität heute zunehmend erneuerbar erzeugt, an vielen Stellen im Land sind dezentrale Windräder und Photovoltaikanlagen entstanden, die mit dem Stromnetz verbunden sind. Ein weit verzweigtes Netz, in dem der Strom von oben nach unten und kreuz und quer verteilt wird. Doch genau das könnte das Stromnetz überfordern.