Energiewende : So soll grüner Wasserstoff günstiger werden

Grüner Wasserstoff gilt als eine der zentralen Säulen der Energie- und Klimawende. Um die globalen Klimaziele zu erreichen, benötigt die Welt laut einer Schätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) im Jahr 2030 rund 34 Megatonnen des Gases, produziert per Elektrolyse von Wasser mit überschüssigem Wind- und Solarstrom. Im vergangenen Jahr wurde aber gerade mal eine Menge von 109 Kilotonnen erzeugt. Als Haupthindernis für Elektrolyseanlagen im Megawattbereich gelten die hohen Produktionskosten, die derzeit sieben Euro pro Kilogramm Wasserstoff betragen. Das ist ungefähr das Doppelte von grauem Wasserstoff, der üblicherweise aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Kohle gewonnen wird. Letzterer macht 98 Prozent des derzeit weltweit erzeugten Wasserstoffs aus und ist für zwei Prozent der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich.

Derzeit gibt es auf dem Markt zwei Elektrolysetechnologien: die PEM und die alkalischen Elektrolyseure. Erstere nutzen zur Spaltung der Wassermoleküle, die an der Anode stattfindet, eine feste, semipermeable Protonen-Austauschmembran aus dem perfluorierten Polymer Nafion. Diese ist für Wasserstoffionen (H+), die zur Kathode wandern, durchlässig. In alkalischen Elektrolyseuren sind es dagegen die Hydroxidionen (OH-), die den wässrigen, alkalischen Elektrolyten durchqueren. Beide Bauarten haben ihre Vor- und Nachteile.

Im Vergleich zu PEM-Elektrolyseuren sind die alkalischen Elektrolysezellen günstiger, da sie auf teure Katalysatoren wie Platin und Iridium verzichten und eine höhere Lebensdauer erreichen. Auf der anderen Seite punkten PEM-Elektrolyseure mit ihren guten dynamischen Eigenschaften, indem sie innerhalb kurzer Zeit einen Kaltstart ermöglichen und sich damit bestens dafür eignen, Wasserstoff aus schwankenden Energiequellen wie Wind und Sonne zu erzeugen.

Unabhängig von der Technologie, führt der hohe Energiebedarf der Elek­trolyse dazu, dass der damit produzierte Wasserstoff derzeit nicht wettbewerbsfähig ist. So benötigt ein durchschnittlicher, auf dem Markt verfügbarer Elektrolyseur 53 Kilowattstunden Strom, um ein Kilogramm Wasserstoff produzieren zu können. Fast 90 Prozent davon verbraucht allein die Zelle, in der die Reaktion stattfindet. Soll grüner Wasserstoff wettbewerbsfähig werden, muss es gelingen, die Zellen deutlich effizienter zu betreiben.

Blasenfreie Elektrolyse

Eine wesentliche Schwierigkeit ist bei klassischen alkalischen Elektrolyseuren der Umstand, dass die Elektroden von einem wässrigen Elektrolyten umgeben sind. Der erzeugte Wasserstoff bildet in dieser Flüssigkeit Blasen, die die Elektroden verdecken und den Wirkungsgrad dadurch senken. Auch entstehen in einer solchen Konstellation entgegengesetzte Strömungen von Wasser und Blasen, die die Effizienz des Wasserstofftransports verringern. Um das Dilemma zu beheben, haben Hersteller asymmetrische PEM-Zellen entwickelt, bei denen Wasser nur anodenseitig eingespeist wird, sodass der erzeugte Wasserstoff auf der Kathodenseite sich nicht den Weg durch die Flüssigkeit bahnen muss.