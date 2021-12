Wärmewende : Das heißeste Thema des Winters

Wenn der Winter bleibt, wie er begann, wird es am Ende teuer. Die Preise für Gas und Öl sind schon jetzt gewaltig und werden weiter steigen, allein aus Klimaschutzgründen. Damit hat die Heizung das Zeug, zum heißesten Thema dieses Winters zu werden, abgesehen von Omikron. Umso dringlicher wird eine echte Wärmewende, der Abschied von Öl und Gas zum Verheizen.

Nach Jahrzehnten des Zögerns und Aussitzens scheint das Thema nun endlich in Berlin angekommen zu sein. Die neue Bundesregierung möchte den Umstieg auf klimaneutrale Heizungen voranbringen, das hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Heizen muss grün werden, da sind sich alle einig. Nur das Wie hat die neue Bundesregierung noch offengelassen. Derzeit werden rund achtzig Prozent aller Heizungen in Deutschland mit Öl und Gas befeuert. Ein Drittel des Energieverbrauchs geht fürs Heizen drauf, dabei möchte das Land bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. So steht es im Klimaschutzgesetz. Der Ausstoß von Kohlendioxid im Wärmesektor muss also in weniger als einem Jahrzehnt halbiert werden, um die Klimaziele zu erreichen. Das entspricht einer Verdreifachung des bisherigen Tempos. „Der Handlungsdruck ist gewaltig“, sagt Alexandra Langenheld von Agora Energiewende, einer gemeinnützigen GmbH und Denkfabrik zur Energiepolitik. Die frühere Bundesregierung habe das Thema stark vernachlässigt, meint die Expertin und fordert ein Sofortprogramm für die Wärmewende, Strom solle zudem billiger werden. Faktisch beschlossen ist bisher aber nur das Ende von Gas- und Ölkesseln in Neubauten von 2025 an.

Das Sofortprogramm, wie es sich Agora Energiewende vorstellt, beruht auf drei Bausteinen. Der erste betrifft die Sanierung und Dämmung bestehender Gebäude. Die soll in Zukunft deutlich beschleunigt werden, der Energiebedarf soll sinken, denn je weniger Wärme ein Haus verliert, desto weniger Heizenergie muss erzeugt werden. Das klingt einfacher, als es ist: Zwei Drittel aller Gebäude wurden vor 1979 errichtet und sind selten gedämmt. Der zweite Baustein dreht sich um die Heiztechnik der Zukunft, die sogenannte Wärmepumpe. Davon sollen bis zum Jahr 2030 sechs Millionen installiert werden, lautet das ehrgeizige Ziel von Agora Energiewende. Gerade erst hat die Branche die Marke von einer Million Wärmepumpen gefeiert – mehr als zwanzig Jahre hat es dazu gebraucht. Schließlich sollen mehr Häuser an Fernwärmeleitungen angeschlossen werden, die Abwärme aus Industrieprozessen klimaneutral bereitstellen. Niemand soll mehr mit Öl oder Gas heizen.

Konfliktpotential: Die Wärmewende greift ins Private ein

Der Umbau der Wärmeversorgung ist eine Mammutaufgabe. Dagegen erscheint die Energiewende, die ja vor allem eine Stromwende ist, wie ein Klacks. Dafür sprechen nicht nur die enormen Kosten der Transformation, sondern vor allem das Konfliktpotential des Umbaus: Die Wärmewende greift ins Private ein, in die rund zwanzig Millionen Gebäude, die in Deutschland bewohnt und genutzt werden. Es geht nicht um neue Windräder auf dem Hügel, sondern um neue Heizungen im eigenen Haus. „Jedes Haus muss angefasst werden“, sagen Energieexperten, wenn sie über die Wärmewende sprechen. Und man sollte den Hintersinn dieser Formulierung nicht unterschätzen.