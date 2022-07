Robuster Stromspeicher : Lithium-Akku trotzt Hitze und Frost

Besitzer von E-Autos haben die leidlichen Erfahrungen schon gemacht: An sehr kalten Wintertragen und heißen Sommertagen macht der Lithium-Akku schlapp. Denn sowohl bei tiefen Temperaturen als auch bei allzu großer Hitze lässt die Speicherkapazität nach. Die Folge: Lithium-Akkus entladen sich schneller und verlieren an Leistung. Die Reichweite eines PKWs verringert sich. Damit Batteriesysteme auch im Winter problemlos funktionieren, sind sie normalerweise mit einer Heizung oder einer Wärmeisolation ausgerüstet. Im Sommer schützt ein Kühlsystem vor Überhitzung. Dadurch erhöht sich allerdings das Gewicht eines Fahrzeugs. Jedes zusätzliche Gerät muss aber auch mit Strom aus der Batterie versorgt werden, was zu Lasten der Reichweite geht. Ein neuartiger Akku könnte eine Heizung oder Kühlung möglicherweise überflüssig machen. Denn er kann dank eines organischen Elektrolyen besser großer Kälte und Hitze trotzen.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Wie Forscher von der University of California in San Diego in den „Proceedings“ der amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften berichten, besitzt die wiederaufladbare Batterie bei minus 40 Grad noch 87,5 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität, bei plus 50 Grad erhöhte sich die Kapazität sogar etwas. Energieverluste beim Laden und Entladen treten so gut wie nicht auf. Herkömmliche Lithium-Akkus sind unter diesen Bedingungen nicht mehr zu gebrauchen, weil ihr flüssiger Elektrolyt erstarrt oder verdampft. Die meisten Akkus sind deshalb nur für einen Temperaturbereich zwischen 0 und maximal 40 Grad ausgelegt. Ein Versagen kann nur mit besonderen Maßnahmen verhindert werden.

Um ihre Stromquelle kälte- und hitzeresistent zu machen, verwendeten Zheng Chen und seine Kollegen als Elek­trolyten ein Gemisch aus einem schwefel- und fluorhaltigen Lithiumsalz und Dibutylether. Die organische Substanz erstarrt bei minus 95 Grad und verdampft bei plus 141 Grad. Das Material bleibt deshalb noch bei tiefen und hohen Temperaturen flüssig und damit leitfähig. Lithiumionen können sich in dem Elektrolyten auch bei extremen Temperaturen weiterhin frei bewegen. Der Elektrolyt sei, so die Forscher, besonders für Lithium-Schwefel-Akkus geeignet..

Ein vielversprechender Prototyp

Diese Batterien zählen zu den Akkus der nächsten Generation, da sie potentiell leistungsfähiger sind als klassische Lithium-Ionen-Batterien und anders als diese ohne teure Materialien auskommen. So besteht die Kathode statt aus einem kobalthaltigen Mischoxid aus Schwefel, der von einem Polymer zusammengehalten und stabilisiert wird. Reiner Schwefel neigt dazu, sich im Batteriebetrieb schnell zu zersetzen.

Für die Anode wird metallisches Lithium verwendet, das eine sehr hohe Energiedichte aufweist. Allerdings besteht beim Aufladen der Batterie normalerweise die Gefahr, dass sich das Lithium nicht gleichmäßig auf der Anode abscheidet, sondern in Form von Dendrite wächst. Diese können zum Kurzschluss führen und den Akku zerstören. Die Gefahr ist besonders bei hohen Temperaturen groß, weil in den gängigen Elektrolyten die elektrochemischen Reaktionen unkontrolliert ablaufen. Das Risiko der Dendritenbildung bestünde bei dem Ether-Elektrolyten dagegen nicht, da die Leitfähigkeit auch bei hohen Temperaturen groß sei, schreiben die Forscher um Chen.

Mehr zum Thema 1/

Ein Prototyp im Pouchzellenformat erwies sich bei Raumtemperatur auch nach 50 Lade- und Entladezyklen als stabil und verzeichnete keine nennenswerten Leistungseinbußen. Bei einer Umgebungstemperatur von plus 50 Grad waren es immerhin noch 30 Zyklen. Das reicht bei weitem noch nicht für die praktische Anwendungen. Dazu sind mindestens tausend Lade- und Entladezyklen notwendig. Die Forscher wollen nun die Zellchemie optimieren, so dass der Akku auch bei höheren Temperaturen stabiler und länger läuft. Dann könnte die kälte- und hitzetolerante Lithium-Schwefel-Batterie auch in Sibirien oder in der Sahara zuverlässig Strom liefern.