Kernfusion für Kraftwerke : Eine Vision mit Fragezeichen

Das Innere der National Ignition Facility in Livermore in einer künstlerischen Darstellung. Treffen die 192 Laserpulse gleichzeitig von allen Richtungen auf die erbsengroße Brennstoffkapsel im Zentrum der Anlage, zündet im Inneren für einen kurzen Augenblick das Sonnenfeuer. Bild: Lawrence Livermore National Laboratory

Schon seit Jahrzehnten grübeln die Plasma- und Kernphysiker darüber, wie sich das Sonnenfeuer im Labor bändigen lässt. Denn die Fusion von nur einem Gramm Wasserstoff zu Helium erzeugt so viel Wärme wie die Verbrennung von elf Tonnen Kohle. Ihr Ziel ist es, diese Naturkräfte für den Bau eines Fusionskraftwerks zu nutzen. Bei thermonuklearen Kernwaffen – auch Wasserstoffbomben genannt – haben die Experten in West und Ost diese technische Hürde schon bewältigt. Als Zünder nutzen sie dort eine konventionelle Atombombe, um in einer zweiten Stufe den Fusionssprengstoff zur Explosion zu bringen. Eine kontrollierte Verschmelzung von Atomkernen ist so aber natürlich nicht möglich. Umso bedeutsamer war die Präsentation der neuen Ergebnisse vom Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in der Nähe von San Francisco, Kalifornien, am vergangenen Dienstag (hier geht`s zum Video der Pressekonferenz) . An der dort angesiedelten National Ignition Facility (NIF) hat eine internationale Forschergruppe Anfang Dezember erstmals eine Kernfusion im Labor gezündet, deren Energiefreisetzung die in den Brennstoff hineingesteckte Energie überboten hat.

Hierzu hatten die Wissenschaftler die weltweit stärkste Laseranlage zu ihrer Verfügung. Allein das Gebäude, das die ganze Technik beherbergt, ist ungefähr so groß wie ein Fußballstadion. Die 192 Hochleistungslaser der NIF bündeln ihre gewaltige Leistung in einem einzigen kurzen Puls. Dieser dauert nur milliardstel Sekunden und ist auf ein millimetergroßes Brennstoffkügelchen konzentriert, das in einem kleinen Hohlraum steckt. Die geballte Laserkraft lässt die äußere Hülle des Kügelchens explodieren. Nach dem Gesetz von Kraft und Gegenkraft wird dadurch das Innere des Kügelchens mit enormer Geschwindigkeit von über einer Million Kilometer pro Stunde nach innen beschleunigt, wodurch ein extrem komprimiertes Plasma aus Brennstoff entsteht.