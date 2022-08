Meerwasserentsalzung : Ersatz für ausbleibenden Regen?

Aktualisiert am

Die Entsalzung von Meerwasser könnte auch in Europa eine Option werden, um die Folgen anhaltender Dürren zu mildern. Allerdings müssten die Verfahren dafür wirtschaftlich und klimafreundlich werden.

Frischwasser wird unweit von Almería in Südspanien nach der großtechnischen Entsalzung in ein Süßwasserreservoir gepumpt. Bild: AFP

Lediglich zirka drei Prozent des Wassers auf der Erde ist Süßwasser. Davon lässt sich nur ungefähr ein Drittel nutzen. Als Folge des Klimawandels droht in den kommenden Jahrzehnten ein Grundwassermangel auch in traditionell wasserreichen Ländern der gemäßigten Klimazone. Eine in „Nature Communications“ erschienene Studie des Karlsruher Instituts für Technologie kommt zu dem Schluss, dass bis Ende des Jahrhunderts vor allem im Norden und im Osten Deutschlands die Grundwasserstände signifikant sinken könnten, falls die weltweiten Treibhausgasemissionen auf dem aktuellen Niveau bleiben.

In Mittel- und Nordeuropa ist die Landwirtschaft traditionell wenig auf künstliche Bewässerung angewiesen. So betrug der Wasserverbrauch der Land- und Forstwirtschaft im Jahr 2016 lediglich zwei Prozent des Gesamtwassereinsatzes. Allerdings beobachteten Wissenschaftler im trockenen Sommer 2020, dass den Nutzpflanzen im Juli und August an vielen Orten nicht ausreichend Wasser zur Verfügung stand. Setzt sich der Trend der trockenen Sommer fort, müssen auch Landwirtschaftsbetriebe künftig ihre Felder womöglich bis zur Ernte bewässern. Bei niedrigen Grundwasserreservoirs und geringen Niederschlägen ist die Entsalzung von Meerwasser eine naheliegende Option.