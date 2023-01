Kohlendioxid-Abscheidung : Wann kommen die Staubsauger zur Rettung des Erdklimas?

Soll die Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts erreicht werden, sind drastische Maßnahmen notwendig. So müssen die Emissionen deutlich heruntergefahren, vor allem aber große Mengen an bereits vorhandenem Kohlendioxid der Atmosphäre entnommen werden. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) schon bis Ende dieses Jahrzehnts ungefähr 60 Megatonnen. Als Technologie empfiehlt die IEA die direkte Abscheidung aus der Luft, kurz DAC (Direct Air Capture). Doch nach dem heutigen Stand sind alle genutzten Verfahren noch zu teuer und zu energieintensiv. Das muss sich möglichst schnell ändern, damit sich die direkte Abscheidung durchsetzt.

Aktuell sind 18 Systeme weltweit in Betrieb, die meisten in Europa, Kanada und in den Vereinigten Staaten. Dabei handelt es sich meist um kleine Pilotanlagen, die insgesamt um die zehn Kilotonnen Kohlendioxid pro Jahr der Atmosphäre entnehmen können. Die erste DAC-Einrichtung im größeren Maßstab soll 2024 im texanischen Permbecken in Betrieb gehen und zunächst 0,5 Megatonnen und später eine Megatonne CO₂ pro Jahr abscheiden. Das gewonnene Kohlendioxid soll unterirdisch gelagert werden. Es könnte aber auch zur Herstellung von synthetischen Treibstoffen sowie von Chemikalien verwendet werden.