Für „M4“ scheint es keine Hindernisse zu geben, so hoch oder tief sie auch sein mögen.Treppen oder Mauern überwindet der Roboter mit Leichtigkeit, indem er sich einfach in die Lüfte schwingt. Unebenes Gelände schafft er ebenfalls spielend zu meistern, rollend oder kriechend. Denn M4, der mit ganzen Namen Multi-Modal Mobility Morphobot heißt, ist ein Multifunktionsroboter, der seine vier Räder vielfältig einsetzen kann.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Zum Fliegen klappt er die Räder nach oben und nutzt sie als Rotoren. Ist Laufen oder Kriechen angesagt, macht sich die Maschine flach und nutzt seine arretierten Räder, um sich gehend oder krabbelnd fortzubewegen. So kann er unter Hürden hindurchkriechen. Und sogar eine bis 45 Grad schiefe Ebene kann der Multifunktionsroboter emporfahren, und zwar aufrecht auf seinen beiden Hinterrädern, ohne dabei sein Gleichgewicht zu verlieren.

Neben Antriebsmotoren und einer Batterie ist M4 mit einem Bordcomputer zur Steuerung der Räder beziehungsweise Propeller und zur Datenverarbeitung ausgestattet. Kameras und Instrumente zur Trägheitsmessung und zur Kommunikation sind an Bord Das Gehäuse besteht aus Karbonfasern. Viele Teile wurden per 3D-Drucktechnik gefertigt.

Mit seinen Fähigkeiten kann M4 selbst entscheiden, wie man am besten durch eine komplexe Umgebung navigiert. Getestet haben die Forscher vom California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena die Fähigkeiten ihres 5,6 Kilogramm schweren und 70 Zentimeter langen Roboters an einem Hindernisparcours, den er weitgehend autonom absolvierte, wie Alireza Ramezani und seine Kollegen in „Nature Communications“ berichten. Je nach Beschaffenheit des Geländes, wählt der Roboter diejenige Fortbewegungsart, die am effektivsten ist.

Mehr zum Thema 1/

Ein Roboter mit einem derart breiten Spektrum an Fähigkeiten hätte nach Ansicht der Forscher um Ramezani viele Anwendungen. M4 könnte überall dort eingesetzt werden, wo es für Menschen gefährlich und das Gelände für Roboter mit Rädern ungeeignet ist.