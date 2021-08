Stephen Hawking, sein zeitweiliger wissenschaftlicher Weggefährte, war immer berühmter als er. Zwar gibt es auch Roger Penrose als Filmfigur – aber nur in einem Film über Hawking. Als mathematischer Physiker allerdings ist Sir Roger mindestens so bedeutend wie der 2018 verstorbene Medienstar auf Newtons Thron. Und wie dieser arbeitet der am 8. August 1931 in Colchester in der Grafschaft Essex geborene Penrose über Gravitation und wie sie mit der Quantenphysik zusammenhängen mag. Darüber hinaus interessiert er sich aber auch für rein mathematische Fragen. Drei seiner berühmtesten Leistungen sind unten kurz vorgestellt, zusammen mit Penroses Vorschlag, sich einen Reim auf den Urknall zu machen.