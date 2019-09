Bio-inspirierte Robotik : Eine Drohne wird zum fliegenden Fisch

Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft – kein Lebensraum, den moderne Roboter inzwischen nicht erobert haben. Allerdings sind die meisten Maschinen nur für ein bestimmtes Milieu vorgesehen. Roboter, die sich sowohl im Wasser als auch in der Luft fortbewegen können, sind deshalb eher die Ausnahme. Denn das erfordert ein spezielles Design, vor allem ist viel Energie nötigt, damit ein Roboter von der Wasseroberfläche abheben kann. Einer Drohne, die britische und Schweizer Wissenschaftler entwickelt haben, bereitet der Übergang vom feuchten zur trockenen Umgebung offenkundig keine große Schwierigkeit. Das Gefährt kann nach einem Tauchgang einen rasanten Wasserstart hinlegen, der es wie eine Rakete in die Luft befördert. Als Antrieb nutzt der Roboter einen Wasserstrahl.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.

„Ein Wasserstart ist für kleine Flugroboter, die leicht sein müssen, normalerweise schwer zu bewerkstelligen, da er viel Energie und viel Treibstoff erfordert,“ sagt Mirko Kovac vom Imperial College London. Um Gewicht einzusparen, haben die Forscher einen ungewöhnlichen Antriebsmechanismus für ihre 160 Gramm schwere Drohne ersonnen. In einer kleinen Reaktionskammer werden rund 0,2 Gramm Kalziumkarbidpulver mit Wasser vermischt.

Als Reaktionsprodukt entsteht leicht brennbares Acetylen. Das Gas wird durch einen elektrischen Funken entzündet, woraufhin es expandiert und das Wasser auf einen Schlag aus dem Reaktionsgefäß verdrängt. Die Drohne erhält durch den Wasserstrahl einen so großen Schub, dass sie aus dem Wasser katapultiert wird und bis zu 26 Meter weit fliegt.

Wie die Forscher um Kovac in der Zeitschrift „Science Robotics“ berichten, kann die Drohne auch unter schwierigen Bedingungen starten. Das zeigten Versuche in einem Wellenbad. Der Roboter, dessen deltaförmiger Flügel eine Spannweite von rund 40 Zentimetern hat, ist in der Lage nach einer Wasserlandung abermals zu starten. Den Wissenschaftlern schweben verschiedene Anwendungen für ihren Roboter vor: So könnte er Wasserproben etwa nach Überschwemmungen oder einer Flut in schwer zugänglichen Gebieten sammeln und über die Luft an einen sicheren Ort transportieren. Auch könne er zur Überwachung von Korallenriffen genutzt werden.