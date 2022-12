Brennendes Fusionsplasma : Die künstliche Sonne zündet im Laserlabor

Die kontrollierte Kernfusion gilt als ein Weg, Energie klimaschonend und in großen Mengen zu gewinnen. An der National Ignition Facility in Livermore ist man dem Ziel jetzt einen großen Schritt näher gekommen.

„Eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des Jahrhunderts“, lobte die amerikanische Energieministerin Jennifer Granholm am Dienstag in Washington. Dort hatte sie zur Pressekonferenz geladen, um über einen großen Fortschritt in der Fusionsforschung zu sprechen, den eine internationale Forschergruppe am Lawrence Livermore National Laboratory unweit von San Francisco erzielt hat. Wie die Forscher am Dienstag berichteten, ist es ihnen offenkundig gelungen, durch die gezielte Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Heliumkernen ein kontrolliertes Sonnenfeuer in einem irdischen Labor zu entfachen. Dabei wurde mehr Energie frei, als man zuvor im Brennstoff deponiert hatte. In ihrem Experiment richteten die Forscher intensive Laserstrahlen auf eine erbsengroße Kapsel mit dem darin eingelagerten Brennstoff, den schweren Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium.

Die Kernfusion gilt für viele Energieexperten als unerschöpfliche und saubere Energiequelle der Zukunft. Schon ein Gramm würde in einem künftigen Fusionsreaktor so viel Energie liefern, wie bei der Verbrennung von elf Tonnen Kohle entsteht, ohne dabei aber das Klima durch den Ausstoß von Kohlendioxid zu belasten. Da anders als bei der Spaltung von Urankernen keine langlebigen radioaktiven Abfälle entstehen, entfällt das Problem der Endlagerung. Auch ein Unfall wie bei einem Kernkraftwerk wäre bei einem Fusionskraftwerk nicht zu befürchten.

Doch bislang musste in den bestehenden Versuchsanlagen stets mehr Energie hineingesteckt werden, als am Ende gewonnen wurde. Denn es hat sich als technisch äußerst schwierig herausgestellt, Wasserstoffkerne zu Heliumkernen zu verschmelzen, obwohl die Physik dahinter seit den 1940er-Jahren bekannt ist.

In Europa versucht man mit dem in Südfrankreich im Aufbau befindlichen Internationalen thermonuklearen Fusionsreaktor ITER, die Kernfusion mit magnetisch in einer Vakuumkammer eingeschlossenen heißen Plasmen zu verwirklichen. In den Vereinigten Staaten setzt man dagegen auf die sogenannte Trägheitsfusion. Diese nutzt das Prinzip der Wasserstoffbombe, in der die Strahlung einer explodierten Atombombe den in einer senfkorngroßen Kapsel eingeschlossenen Brennstoff so verdichtet und aufheizt, dass er fusioniert und ungeheure Energiemengen freisetzt. Statt einer Atombombe nutzt man in Livermore intensive Laserstrahlung.

Der steinige Weg bis zum Durchbruch

Die entsprechende Versuchsanlage, die National Ignition Facility, wurde 2009 nach zehn Jahren Bauzeit fertiggestellt und ist das weltweit größte Experiment zur Trägheitsfusion. Sie besteht aus einem Hochleistungslaser, dessen 192 kurzen Lichtpulse bei jedem Schuss 1,9 Megajoule erzeugen. Das entspricht etwa der Energie von neunzehntausend 100-Watt-Glühlampen, die eine Sekunde lang leuchten. Jeder Schuss des Lasers dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde. Untergebracht ist der Laser, der nur alle 90 Minuten feuern kann, in einem Gebäude, das etwa so groß ist wie zwei Fußballstadien.

Doch hat es sich in der Vergangenheit als äußerst schwierig erwiesen, die vielen Laserstrahlen hinreichend exakt auf ihr Ziel auszurichten, um dort ein gleichmäßiges Strahlungsfeld zu erzeugen. Im Jahr 2014 gelang es dann erstmals, Deuterium- und Tritiumkerne zu fusionieren. Doch nach wie vor gab es zu viele technische Probleme, und nur ein geringer Teil der eingestrahlten Laserenergie konnte genutzt werden.



Im vergangenen Jahr war es erstmals gelungen, ein Plasma aus den schweren Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium mit intensiven Laserstrahlen zu zünden und am Brennen zu halten. Bei einem Versuch der Verschmelzung von Wasserstoffkernen wurde insgesamt 1,3 Megajoule frei. Nun berichteten die Forscher, dass bei ihren jüngsten Experimenten, am Montag vergangener Woche, eine Energie von 2,5 Megajoule frei wurde. Das entspricht einem Energieüberschuss von rund 30 Prozent, was ein Rekord bei der kontrollierten Kernfusion darstellt.

Ist damit nun der Weg frei, die Fusion endlich als Energiequelle zu nutzen? So bald noch nicht. Denn nur ein Bruchteil der Laserenergie konnte in dem Brennstoff deponiert werden. Zudem kann die Anlage in Livermore nur eine Brennstoffkapsel pro Tag zünden. Zu selten für ein Fusionskraftwerk. Die Forschungsergebnisse dürften aber den vielen Start-ups Aufwind geben, die Laserfusionskraftwerke bis Ende dieses Jahrzehnts bauen wollen.