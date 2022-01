Brennendes Fusionsplasma : Die künstliche Sonne im Laserlabor

Die kontrollierte Kernfusion gilt als ein Weg, Energie klimaschonend und in großen Mengen zu gewinnen. An der National Ignition Facility in Berkeley ist man dem Ziel jetzt einen großen Schritt näher gekommen.

Seit Jahrzehnten haben die Physiker einen Traum: Durch die Verschmelzung vom Wasserstoffkernen, ein kontrolliertes Sonnenfeuer auf der Erde zu entfachen. Gelingt das Vorhaben, dann stünde – so die Vorstellung – eine schier unerschöpfliche Energiequelle zur Verfügung. Eine internationale Forschergruppe hat am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Berkeley bei San Francisco nun ein großen Fortschritt in der Fusionsforschung erzielt. Wie Alex Zylstra und seine Kollegen in „Nature“ berichten, ist es gelungen, ein Gemisch der schweren Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium zu zünden und am Brennen zu halten. Dabei wurde mehr Energie frei, als man zuvor im Brennstoff deponiert hatte.

Fusionsprozesse sind die Energiequelle des Leuchtens der Sonne und der meisten anderen Sterne. Um sie kontrolliert auf der Erde ablaufen zu lassen, werden verschiedene Ansätze verfolgt: Anlagen wie der „Joint European Torus“ (JET) im britischen Culham oder der in Südfrankreich noch im Aufbau befindliche „International Thermonuclear Experimental Reactor“, kurz ITER, arbeiten mit einem magnetischen Einschluss der Brennstoffe: Sie werden in einem Vakuumgefäß als heißes Plasma von starken Magnetfeldern zusammengehalten. Durch Zufuhr von Energie wird die Temperatur und die Dichte des Plasmas soweit erhöht, bis die Bedingungen für die Kernverschmelzung vorliegen.

Bei der sogenannten Trägheitsfusion dagegen, wie sie die National Ignition Facility am LLNL erforscht, bestrahlt man eine erbsengroße Kapsel mit eingelagertem Deuterium und Tritium für kurze Zeit mit 192 Strahlen aus einem Höchstleistunglaser. Bei einem solchen Laserpuls werden ein Druck von rund 100 Milliarden Bar und zuletzt eine Temperatur von 100 Millionen Grad in einem kleinen Volumenbereich erreicht – im Zentrum der Sonne herrschen gerade einmal 15 Millionen Grad. Unter diesen Bedingungen wird das Plasma so heiß und dicht, dass die Wasserstoffkerne darin fusionieren.

Doch hat es sich in der Vergangenheit als äußerst schwierig erwiesen, die vielen Laserstrahlen hinreichend exakt auf ihr Ziel zu auszurichten, um dort ein gleichmäßiges Strahlungsfeld zu erzeugen. Im Jahr 2014 gelang es dann erstmals, Deuterium- und Tritiumkerne zu fusionieren. Doch nach wie vor gab es zu viele technische Probleme und nur ein geringer Teil der eingestrahlten Laserenergie konnte genutzt werden. Nach weiteren Verbesserungen konnten im vergangenen Jahr erstmals 70 Prozent der zugeführten Laserenergie in der Kapsel mit dem eingeschlossenen Brennstoff deponiert werden.

Der lange Weg zur Zündung

Das reichte allerdings noch immer nicht zur Zündung des Fusionsfeuers. Dazu muss die bei der Verschmelzung der Atomkerne freigesetzte Energie größer sein, als die zugeführte. Dieser Schritt ist den Forschern der National Ignition Facility jetzt offenkundig gelungen. In einem von vier Experimenten ist eine Energie von 170 Kilojoule freigesetzt worden – ein Rekordwert auf dem Gebiet der Trägheitsfusion.

Dabei konnten die Forscher um Alex Zylstra vom LLNL ein brennendes Plasma erzeugen. In diesem Zustand laufen so viele Fusionsprozesse ab, dass die Energie der Heliumkerne, die bei der Verschmelzung der Wasserstoffkerne erzeugt werden, ausreicht, um die Temperatur des Plasmas aufrechtzuerhalten und das Fusionsfeuer für eine Zeit am Brennen zu halten. Wie lang das Feuer gebrannt, darüber machen die Forscher allerdings keine Angaben. Sie dürfte schwierig zu bestimmen sein, da der Laser die Kammer mit der Brennstoffkapsel bei jedem Puls unwiederbringlich zerstört.

Ist damit der Weg frei, die Fusion endlich als Energiequelle zu nutzen? So bald noch nicht. Denn bei den aktuellen Experimenten geht zu viel Energie verloren. Von den 1,9 Megajoule Energie, die der Hochleistungslaser der National Ignition Facility bei jedem Puls freisetzt, kommt nach wie vor nur ein kleiner Teil beim Brennstoff an. Der Betrieb des Lasers selbst verbraucht insgesamt sogar 400 Megajoule pro Puls.

Die nähere Zukunft der Kernfusion wird, da sind sich die meisten Fusionsforscher sicher, daher eher Anlagen wie der ITER gehören. Wenn alles optimal läuft, wird im dort erstmals in gut zehn Jahren ein Fusionsfeuer brennen. Ist das erreicht, könnte ITER den Weg für Fusions-Kraftwerke bereiten, die ab Mitte des Jahrhunderts jede Menge Strom zu günstigen Konditionen liefern – wie es die Träume verheißen.