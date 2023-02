Der weltweite Markt für Batterien wächst rasant: Bis Ende des Jahrzehnts könnten die Akkukapazitäten, die für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs benötigt werden, um das Zehnfache auf mehr als 2000 Gigawattstunden steigen. Entsprechend wächst der Bedarf an Materialien für die Elektroden der Lithium-Ionen-Akkus, wie Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit. Um einen Rohstoffengpass abzuwenden und die Ökobilanz der Batterieherstellung zu verbessern, suchen Wissenschaftler nach günstigem und leicht verfügbarem Ersatz für diese Stoffe. Mehrere Forschergruppen versuchen seit geraumer Zeit, in den negativen Elektroden (Anoden) das Biopolymer Lignin einzusetzen, das bei der Papierherstellung anfällt. Und das mit Erfolg.

Ersetzen könnte es insbesondere Graphit. Seit den Neunzigerjahren nutzen Batteriehersteller dieses Mineral als Anodenmaterial. Der dunkelgraue, weiche Kohlenstoff ist hitzebeständig, leitfähig und in der Lage, über viele Lade- und Entladezyklen eine große Menge an ­Lithiumionen aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne dabei auseinanderzufallen. Rund 75 Kilogramm Graphit stecken im Schnitt in einer einzigen Batterie eines E-Autos, rund 900.000 Tonnen jährlich wird die Industrie voraussichtlich im Jahr 2025 benötigen.

Der Nachteil der Nutzung von Graphit ist dessen ökologischer Fußabdruck. Natürlicher Graphit kommt in metamorphischem Gestein vor, muss also gefördert und weiterverarbeitet werden. Synthetischer Graphit entsteht wiederum durch die thermische Behandlung von kalziniertem Petrolkoks und Steinkohlenteer bei Temperaturen von über 2800 Grad Celsius. Derzeit dominiert China den Graphitmarkt, das bei der Herstellung vor allem die Verstromung von Kohle als Energiequelle nutzt. Aus diesem Grund kommt ein Bericht der britischen Unternehmensberatung Minviro zu dem Schluss, dass der CO₂-Fußabdruck von chinesischem Graphit deutlich höher ausfällt als bislang angenommen. Deshalb erscheint vielen Batterieentwicklern Li­gnin als geeigneter Ersatz.

Als Bioabfall eine Verschwendung

Das Polymer macht bis zu 35 Prozent der Masse von Laubholz aus. Es schweißt als Bestandteil der pflanzlichen Zellwand die Zellulosefasern zusammen und verleiht ihnen die nötige Steifigkeit. Lignin enthält zwar auch Kohlenstoff, allerdings nicht in Reinform wie bei Graphit, sondern in Gestalt von aromatischen Benzolringstrukturen. Bei der Gewinnung von Zellulose in der Papierindustrie fällt es als Bioabfall an und wird meist verbrannt. Eine Verschwendung – so dachte sich auch das finnische Forstunternehmen Stora Enso, das als einer der weltweit größten Papierhersteller rund 50.000 Tonnen Lignin pro Jahr produziert. Seinen Ingenieuren ist es gelungen, die braune, spröde Substanz auf chemischem Weg in Hartkohlenstoffpulver zu verwandeln und daraus dünne Kohlenstofffolien herzustellen. Diese bilden das Ausgangsmaterial für Anoden. In einer Pilotanlage im finnischen Sunila Mill entwickelt Stora Enso die Technologie weiter, um negative Elektroden im Industriemaßstab produzieren zu können.

Vor zehn Jahren haben Forscher des Oak Ridge National Laboratory in Tennessee bereits das Potential von Anoden aus ligninbasiertem Kohlenstoff erkannt. Damit ausgestattete Lithium-Ionen-Batterien erreichten ähnlich hohe Energiedichten wie klassische Lithiumakkus mit Graphitelektroden. Die Prototypen waren bis zu 70 Ladezyklen lang stabil. Im Jahr 2017 stellten schwedische Wissenschaftler um Göran Lindbergh des Royal Insti­tute of Technology in Stockholm Elektroden aus Abfällen der Zellstoffherstellung her. Dafür wurde das Li­gnin zunächst unter Vakuum wärmebehandelt, um den Gehalt an flüchtigen Bestandteilen zu verringern, und anschließend bei 1000 bis 1700 Grad verkohlt. Dabei erwies sich die spezifische Kapazität der Anode als umgekehrt proportional zur Temperatur. Bei 1000 Grad betrug sie 335 Milliamperestunden pro Gramm und war fast so hoch wie bei herkömmlichen Graphitanoden. In einem weiteren Test gelang es, mit vier solcher Batterien ein ferngesteuertes Modellauto mit Strom zu versorgen.