Kernkraftwerk unter Beschuss : Es gab in der Geschichte bislang keinen derartigen Vorfall

In der Nacht zu diesem Freitag haben russische Truppen das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja eingenommen. Zuvor kam es zum gezielten Raketenbeschuss der Anlage. Der Brand im Trainingsgebäude ist mittlerweile gelöscht. Erhöhte Radioaktivität rund um das Atomkraftwerk sei nicht gemessen worden, so die ukrainische Aufsichtsbehörde.

Herr Walther, wie alarmiert sind Sie?

Wir sind sehr besorgt, dass es zu weiteren Angriffen kommen könnte, die die Reaktoren selbst beschädigen.

Besteht Gefahr, dass nachträglich Radioaktivität austreten kann?

Nach dem derzeitigen Brand ist das nicht zu befürchten, da dieser nicht die nuklearen Teile der Anlage beeinträchtigt hat.

Was wäre passiert, hätten die Raketen einen der sechs Reaktoren getroffen?

In einem laufenden Reaktor ist ein großes Inventar radioaktiver Stoffe vorhanden. Der Reaktordruckbehälter beinhaltet Wasser unter einem Druck von etwa 130 Bar und einer Temperatur von mehr als 300 Grad. Würde hier eine Rakete alle Sicherheitsbarrieren zerstören, wäre eine sofortige Freisetzung erheblicher Anteile der Radioaktivität zu befürchten. Das Ausmaß könnte mit dem der Katas­trophe von Tschernobyl vergleichbar sein, auch wenn es sich dort um einen anderen Unfallablauf und einen unterschiedlichen Reaktortyp gehandelt hat.

Wie sind die Reaktoren in Saporischschja geschützt, etwa vor Raketen?

Es gab in der Geschichte bislang keinen derartigen Vorfall. Daher wissen wir nicht, ob die Reaktoren in Saporischschja einem Bombardement oder einem Raketenbeschuss standgehalten hätten. Höchstwahrscheinlich nicht.

Die Reaktoren in Saporischschja werden anders als die in Tschernobyl mit Wasser gekühlt. Könnte es zur Kernschmelze kommen, etwa wenn der Kühlkreislauf beschädigt wird und ausfällt?

Die Brennstäbe müssen gekühlt werden, Ist die Kühlung durch Wasser nicht mehr gewährleistet, kann es auch nach Tagen noch zur Kernschmelze kommen. Die Auswirkungen können unterschiedlich sein. In Fukushima ist es dadurch zu Überhitzung, zu einer chemischen Wasserstoffexplosion, einer Kernschmelze und letztlich zur Freisetzung größerer Mengen an Radioaktivität gekommen. In Three Miles Island (Harrisburg) gab es auch wegen mangelnder Kühlung eine Kernschmelze. Dort haben die Sicherheitsvorkehrungen funktioniert, und es trat praktisch keine Radioaktivität aus.

Ist schon klar, ob die Reaktoren in Saporischschja heruntergefahren wurden?

Es handelt sich um Druckwasserreaktoren russischer Bauart, die zwischen 1986 und 1996 in Betrieb gegangen sind. Ein Reaktor läuft noch mit 600 Megawatt Leistung. Fünf der sechs Reaktoren wurden abgeschaltet oder laufen im Vorhaltebetrieb oder im Cool Down. Letzteres bedeutet, dass kein Strom mehr ins Netz eingespeist wird, der Brennstoff aber noch Wärme produziert.