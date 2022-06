Nukleartechnik : Atomkraft? Ja, aber bitte nur in klein!

Noch hält die Bundesregierung trotz der erklärten Abkehr von russischem Gas und Öl am Aus von Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 zum Ende dieses Jahres fest. Doch schon wird vielerorts über eine Verlängerung der Laufzeit der drei noch verbliebenen Atommeiler diskutiert. Auch die Ende 2021 abgeschalteten drei Reaktoren könnten immer noch reaktiviert werden, solange keine Rückbaugenehmigung erteilt ist. „Deutschland darf sich einer Debatte nicht verschließen, die überall in der Welt geführt wird“, forderte Finanzminister Lindner (FDP) in dieser Woche in einem Boulevardblatt und riet, die Argumente für und wider Kernenergievorurteilsfrei auf den Tisch zu legen. Tatsächlich hat eine repräsentative Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts INSA ergeben, dass 50 Prozent der Deutschen offenbar eine Rückkehr zur Stromerzeugung mittels Kernkraft für sinnvoll halten. Die Mehrheit der 1001 Befragten ist allerdings zugleich gegen den Bau neuer Atommeiler.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Während in Deutschland – trotz scheinbar breiter Zustimmung – eine Wiederbelebung der Kernenergie höchst unwahrscheinlich ist, setzt man in vielen anderen Ländern nach wie vor auf nukleare Energiegewinnung. Rund fünfzig neue Kernkraftwerke befinden sich derzeit im Bau, eine große Zahl ist in Planung – vor allem in China, wo man neben den Erneuerbaren stark auf die Kernkraft setzt, gefolgt von Russland und den Vereinigten Staaten. In Ägypten und in der Türkei sind ebenfalls Leistungsreaktoren im Bau, und auch in vielen europäischen Ländern erlebt die Kernenergie eine Renaissance: England beispielsweise will sechs neue Kraftwerke errichten und den Anteil von Nuklearstrom von 16 auf 25 Prozent erhöhen. Frankreich und Finnland bauen ebenfalls aus. Die Niederlande wollen ihren fast 50 Jahre alten Meiler in Borrsele weiterlaufen lassen und planen zwei neue AKWs, Polen sein erstes, und Belgien, Italien und Schweden wollen zurück zu der Technologie, von der man sich bereits verabschiedet hatte.